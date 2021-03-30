我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官

編譯潘勛／綜合30日電
華裔女法官潘愉獲拜登提名出任華盛頓特區地區法院法官；潘愉在2009年獲歐巴馬總統提名，擔任華盛頓特區最高法院法官；圖為潘愉2009年在國會出席任命聽證，她的父親潘無競(左後)、母親羅丹玲(右後)也出席聽證。(本報資料照)
華裔女法官潘愉獲拜登提名出任華盛頓特區地區法院法官；潘愉在2009年獲歐巴馬總統提名，擔任華盛頓特區最高法院法官；圖為潘愉2009年在國會出席任命聽證，她的父親潘無競(左後)、母親羅丹玲(右後)也出席聽證。(本報資料照)

拜登總統30日提名一批聯邦上訴法院及地院法官人選，人選背景十分多元，華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)也被提名出任華盛頓特區地區法院法官；這份提名名單既實現競選承諾，又可部分抵銷前總統川普大舉任命220多名保守派法官且大多為白人的司法界現況，更重新界定聯邦法官的資格。

紐約時報30日報導，拜登發表聲明，提名11人出任聯邦地院及巡迴上訴法院法官，填補聯邦法院的開缺，動作之快數十年來僅見；拜登的助理群表示，接下幾個月擬加速宣布另一波人選。

拜登提名的11人中有九名女性，其中三名非裔女性補滿巡迴上訴法院的開缺，又以法官以凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)法官出任重要的華府特區巡迴上訴法院法官最受矚目。白宮另表示，如獲參院同意，將出現第一位穆斯林聯邦地院法官、第一位有色人種出任馬里蘭州聯邦法官。

潘愉在2009年被歐巴馬總統提名，擔任華盛頓特區最高法院法官至今；如順利過關，將是華盛頓特區聯邦地區法院首名華裔法官。

潘愉出任法官，是繼承祖父的志業。潘愉的祖父潘培敏，1949年前曾任中華民國行政法院推事，及司法行政部政務次長。潘培敏1949年隨國民政府遷台，她的父親潘無競及母親羅丹玲，則於1961年自台灣來美留學。

潘愉出生於紐約，在新澤西州長大，原來在賓州大學主修財務，並以最優異成績拿到學士學位，後來為興趣改行，進史丹福大學法學院，於1993年畢業後，曾在紐約南區聯邦地方法院，及聯邦上訴法院就職。

拜登表示，這一批人選具開拓性，都選自國家司法界最優秀、傑出人才。

設在芝加哥市的第七區巡迴上訴法院法官被提名人最合乎拜登這一波提名的要點；該法院唯一一位非裔法官2017年離職之後，前總統川普本有四次機會，提名種族多元的法官，但他沒那麼做，而是任命四位白人法官。

紐時認為，拜登的第一批聯邦法官人選，是想趁參院還由民主黨掌控，解決司法界族種失衡問題；川普偏愛白人保守派法官，而拜登想多元化，所挑人選不僅顧及族裔，還有被提名人的專業。

2014到2017年擔任歐巴馬白宮律師的艾格斯頓(Neil Eggleston)表示，現在真出現機會，得重塑司法界的現貌，讓法院更能反映國家現況、司法人士的專業。

過去幾十年，不論民主黨還是共和黨人當選總統，主要都由白人的聯合律師事務所及檢察官裡挑人出任法官；拜登的盟友表示，他長期擔任參院司法委員會主席，司法人事任命背景雄厚，現下定決心要任命經驗大不相同的法官；拜登另矢言要任命第一位非裔女性最高法院大法官。

拜登 提名 參院

上一則

探索太空正熱門 維珍今夏再試飛 SpaceX星艦又爆炸

下一則

國稅局幫預約疫苗、辦紓困金？小心新型詐騙竊個資

延伸閱讀

拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%

拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%
趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登
世界晚報／應對反亞裔暴行 拜登祭新措施出手相救

世界晚報／應對反亞裔暴行 拜登祭新措施出手相救
拜登提名亞裔 成新州聯邦法官候選人

拜登提名亞裔 成新州聯邦法官候選人

熱門新聞

美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
警方22日晚仍在金蘇柏超市內進行調查。(美聯社)

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

2021-03-23 12:00
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施

應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」