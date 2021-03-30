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拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%

編譯葉亭均／綜合報導
美國總統拜登預料將宣布2兆美元基建計畫。（美聯社）
美國總統拜登預料將宣布2兆美元基建計畫。（美聯社）

美國總統拜登31日將在匹茲堡宣布大規模提高美國基礎建設支出的藍圖，消息人士透露，這套基建方案規模高達2兆美元，同時規畫將公司稅稅率從21%提高至28%以支應政府支出。

拜登選擇在賓州匹茲堡宣布基建計畫，意義深遠，因為匹茲堡是昔日鋼鐵重鎮，如今已有醫療照護、科技等新產業帶來新活力，因此白宮視其為舊日製造中心獲得重振的典範。

知悉討論內情的消息人士透露，拜登高級經濟幕僚之一、國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）29日向資深民主黨議員表示，這套基建方案為期八年，支出規模約2兆美元。

此外，另一名消息人士說，這些基建支出的資金來源，將由把公司稅稅率從21%提高至28%並為期15年支應，同時對企業的全球獲利徵收一項最低稅率，來提高政府稅收。

拜登政府希望見到類似匹茲堡轉型的發展，能為全國製造業城鎮帶來新的機會。雖然拜登的基建計畫包含傳統道路、橋梁和機場興建修繕計畫，但也包含高速寬頻網路、更新電網、替換家戶和學校鉛管、改造商業大樓並強化耐熱、耐寒等長期來被忽視的計畫。

和美國上一套長期基礎建設法案規模相比，預料最新一輪計畫的規模大上數倍。美國上一回是在2015年推出五年期地面運輸建設方案，規模為3,050億美元。

最新的基建方案將是拜登政府的昂貴政治豪賭，要耗費十年時間更新美國的基礎設施，並為未來氣候變遷型態做準備，希望能創造高薪就業。不過，拜登政府必須靠著對富人和公司增稅來籌措資金，這是共和黨人士和企業團體所厭惡的。

華盛頓郵報稍早報導，拜登基建計畫規模為2.25兆美元。

白宮幕僚上周末已討論增稅方案的細節和規模。狄斯在30日也向國會領袖和委員會主席簡報部分細節。消息人士透露，除了地面運輸、寬頻和電網建設外，這套計畫還將為年長者照護、住宅與製造營建籌措資金。

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