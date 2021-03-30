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美政府人權報告 關切中國施壓台灣媒體

中央社／華盛頓30日專電
美政府人權報告，關切中國影響台灣媒體，圖為國家通訊傳播委員會外觀。(記者曾原信／攝影)
美政府人權報告，關切中國影響台灣媒體，圖為國家通訊傳播委員會外觀。(記者曾原信／攝影)

美國國務院今天公布最新年度人權報告，關切去年台灣多位官員、議員因貪污罪被起訴，也再次點出中共試圖以商業壓力操控台灣媒體，並鎖定台灣記者為網攻目標。

美國國務院今天發布2020年年度人權報告，探究多個國家及地區的人權作為。報告用了約8400字篇幅，探討台灣在尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與、政府貪污與透明度、歧視及勞工權益等領域狀況。

台灣在大部分領域表現良好，但報告點出兩項人權問題，包括嚴重貪污事件和刑事誹謗罪的存在。報告也關切中共試圖影響台灣媒體運作的問題。

在貪污部分，報告指出，台灣法律對官員貪污設有刑罰，當局大致有效執行法律。台灣去年傳出多起官員貪污事件；去年前5個月，共有9位高階官員、59位中階官員、75位低階官員與18位民意代表因貪污罪被起訴。

報告表示，去年1月，最高法院維持前交通部長郭瑤琪貪污有罪的判決。報告也提及去年9月現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明因涉嫌收賄，遭台北地檢署起訴的案件。

針對誹謗罪，報告指出，誹謗與公然侮辱在台灣都屬刑事罪。台灣記者面臨網路霸凌及訴訟威脅，特別是在現行誹謗法下。

報告解釋，目前法律條文讓受媒體負面報導的當事人，得以對記者、媒體單位提出妨害名譽刑事、民事訴訟。記者雖鮮少被以妨害名譽刑事罪定罪，但部分法律學者與非政府組織仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。

報告舉例，旺旺中時媒體集團2019年7月對英國金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提出妨害名譽刑事告訴，「顯然是為了報復她揭露中國國台辦與旺旺旗下媒體往來」；台灣國家通訊社中央社也因引述報導而被旺旺提告。

由於旺旺在檢方調查期間撤告，台北地檢署今年3月11日對席佳琳與中央社人員作出不起訴處分。

此外，報告也再次關切中國透過施壓台灣媒體母公司在中國的商業利益，進而影響媒體運作。報告引述台灣記者表示，要刊登批評中國的新聞有困難，因為北京當局施壓在中國做生意的台灣企業，要他們不得在刊登類似報導的媒體版面登廣告。

報告指出，大力批評中國政策或行徑的台媒也會受到懲罰。旗下記者要入境中國可能面臨嚴格審查，或被拒絕入境；中國人員也鎖定台灣記者的電腦、手機為網攻目標。

報告也提到去年11月中天新聞台遭撤照事件。報告說，反對黨政治人物與部分學者宣稱，國家通訊傳播委員會（NCC）的決定背後有政治目的，是為了報復中天批評執政黨；但另一方面，中天與所屬的旺旺集團面臨「受中國遙控指揮」的嚴重指控。

不過，報告認為，台灣獨立媒體相當活躍，多能不受限制地表達不同想法，也無可靠報告指出台灣當局限縮新聞自由。

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