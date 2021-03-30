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世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

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世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

世界新聞網
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

隨著拜登總統宣布，9成美國成年人將在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格，並將持續增加疫苗接種據點，「打疫苗了嗎？」或許將成為後疫情時代大家見面的問候語。

關於疫苗，民眾最關心的第一個問題是，到底打哪一種比較好？以目前可選擇的輝瑞莫德納嬌生疫苗來說，在防護力的數字上，固然輝瑞與莫德納較高、嬌生的統計數字較低，但「這是蘋果與橘子，拿來比較是不適當的」；嬌生因為在南非做測試，而南非HIV感染率很高，不易產生抗體。所以正確的態度是，「拿到任何疫苗就該打，不需要去考慮哪一種好」。

另一個民眾普遍關心的是，變種病毒會讓疫苗失效嗎？輝瑞與莫德納疫苗推出時，變種病毒尚未肆虐，較晚上市的嬌生疫苗，在這方面可能較具優勢；從疫苗的保存條件來看，輝瑞疫苗對於低溫的要求最高，嬌生疫苗只需36-46華氏度即可。不過，若大家都趕快打疫苗，達到群體免疫後，病毒在找不到宿主下，威脅性自然降低。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到亞美醫師協會總裁暨會長劉季高，談當打疫苗成為全民運動時，大家對一些數據的迷思。劉季高表示，人類正在和疫苗賽跑，病毒突變太快，未來可能需要打第三劑疫苗。他呼籲大家盡早打疫苗，保護自己也保護別人。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

疫苗 嬌生 輝瑞 世界OnAir 莫德納 新冠肺炎

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