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美國公共衛生期刊：佛州染疫亡疑少報數千例

記者顏伶如／綜合報導
「美國公共衛生期刊」本月稍早刊登調查報告指出，佛州的染疫死亡統計疑似少報數千例。圖為佛州州長德桑提斯。(美聯社)
「美國公共衛生期刊」本月稍早刊登調查報告指出，佛州的染疫死亡統計疑似少報數千例。圖為佛州州長德桑提斯。(美聯社)

美國爆發疫情一年多以來，共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)拒絕頒布嚴格抗疫措施，獲得支持者高度稱讚，批評者則指桑提斯若願聽從衛生專家建議，佛州3萬個染疫死亡案例應可減少許多。「美國公共衛生期刊」(American Journal of Public Health)本月稍早刊登最新調查研究報告指出，佛羅里達州的染疫死亡統計疑似少報數千例。

主持這項調查研究的猶太州大學(University of Utah)公衛經濟學家塔塔爾(Moosa Tatar)說，選擇佛州為研究對象的原因在於，州長在疫情期間很快就為州民解封，招致兩極化評論。反對者批評桑提斯不顧人命，支持者則說與其他嚴格防疫的幾州相比，佛州消極措施的結果並未讓疫情相對惡化。

調查報告結論指出，新冠疫情對佛州的衝擊，其實比州政府公布官方統計更加嚴重，從2020年3月至9月的半年期間，佛州許多感染新冠病毒而喪生的民眾，其實原本都可保住性命。

參與這項研究的耶魯大學( Daniel Weinberger)流行病學家魏恩柏格說，疫情爆發初期，由於缺乏病毒檢測，可能是染疫死亡案例短報的原因之一。他指出，某些州收到分子測試(molecular test)陽性報告之後，便將死亡原因列為染疫致死，但某些州則將疑似感染新冠病毒喪生的案例直接列為染疫死亡。

在這項佛州調查研究中，研究團隊發現，4924個死亡案例應該被列為感染新冠病毒致死，但是死亡原因卻沒有提到染疫，使得佛州累計染疫死亡官方通報人數因此出現短少。塔塔爾說：「我很確定在這些超額死亡(excess deaths)案例中，絕大多數都是因為新冠病毒的關係。」

佛州政府並未針對「美國公共衛生期刊」研究報告發表評論。佛州人口比例當中，老年人口較其他州相對為多，而老年人染疫風險則較青壯年族群相對為高。根據統計，佛州累計3萬3270個染疫死亡案例在全美各州當中排名第四高，僅次於加州、紐約州、德州。

佛州 疫情 美國

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