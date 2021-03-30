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蘋果WWDC全球開發者大會 6月7日再度以線上方式舉辦

記者黃筱晴／即時報導
蘋果今年WWDC全球開發者大會將於2021年6月7日至11日於線上啟動。圖／蘋果提供
蘋果今年WWDC全球開發者大會將於2021年6月7日至11日於線上啟動。圖／蘋果提供

全球疫情仍看不到盡頭，也影響了各式大型國際活動的舉辦型態。蘋果稍早宣布將於6月7日至11日同樣以全線上形式舉行一年一度的WWDC全球開發者大會，所有開發者皆可免費參與。同時，也宣布今年度的「Swift Student Challenge」挑戰賽現在開始接受繳件報名，為年輕的學生開發者提供舞台，以Swift playground展現出他們程式編碼的技能。

繼去年首度以虛擬線上會議的方式舉辦，今年的WWDC21同樣將為iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的未來進行交流，為開發者提供一個了解全新技術、工具和架構的機會，讓開發者能仰仗這些內容打造出更多具平台差異性的創新App和遊戲。今年大會內容將包括Keynote和State of the Union演講、線上議程、提供技術指導的1對1研究室，以及能與蘋果工程師和設計師互動的種種新方式，讓開發者得以打造出改變我們生活、工作、娛樂各方面的眾多App。

而蘋果今年的Swift Student Challenge，則將邀請學生在Swift playground中打造一個能在3分鐘內體驗的互動場景。即日起至4月18日止，學生們可以向Swift Student Challenge提交參賽作品。得獎者將可獲得WWDC21獨家外套和別針套組。

儘管WWDC21仍舊以線上形式舉辦，但為了支持聖荷西市當地經濟，並作為蘋果投入1億美元「種族平等與正義倡議」計畫的一環，蘋果承諾向聖荷西市發起的教育和公平倡議的SJ Aspires獎學金計畫捐贈100萬美元，這個計畫的目標是教導學生了解他們求學和就業選擇，並提供個別指導和諮詢和一些網路工具，協助減少黑人和棕色人種學生在就學機會所面臨的障礙。

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