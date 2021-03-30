川普驚喜現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

美國前總統川普。（路透資料照片）

美國前總統川普 27日在佛州度假俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）的一場婚禮上意外現身，並發表大約2分鐘演說，大肆吐嘲現任總統拜登 的外交政策，最後不忘問在場的大家：「你們想我了嗎？」，獲得現場一片喝采。

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英國衛報報導，根據TMZ網站發布的影片顯示，當時川普穿著燕尾服，手拿麥克風站在樂隊前面演說。他表示，「現在已經不看新聞了，收到的是白宮簡報，向我匯報的是有關邊境問題、中國的問題和伊朗 的問題，我們與伊朗的關係如何？你們覺得怎樣？」

川普繼續說，「本來都已經準備好要達成協議了，他們會做任何事，然後這傢伙（拜登）放棄制裁，然後說，『我們很想現在進行談判』，而伊朗說，「我們根本不與美國打交道』，喔好吧，他們不想跟我們談了」。

川普在任內退出「伊朗核子協議」，而拜登正尋求重新加入。

川普表示，「而中國也一樣，他們從來沒有這麼對待我們，對吧？」。

川普接著說道，「你看到前幾天發生的事情，簡直糟透了，邊境問題也處理不好，是有史以來見過最糟的，現在所見比以往糟糕10倍」，並補充說一個名叫「吉姆」的人是他認識的唯一一個比他還更強硬處理邊境問題的人。目前尚不清楚吉姆指的是誰。

川普說，「孩子們（移民們）發生了什麼，他們生活在骯髒的環境中，他們的悲慘遭遇前所未見，從來沒有像現在這樣，許多照片等正顯示成千上萬的人從美南洲過來，這將是一場災難」。

他表示，「從他們（拜登政府）的角度看，這是一場人道主義災難，這會毀了這個國家，坦白說，這個國家負擔不起，因爲你所談論的是龐大的數量，我們的學校系統和醫院系統都負擔不了。所以這很艱難，就這麼說吧，你們想念我了嗎？」。

川普在後說道，「現在，很多事情正在發生。我只是想說，很榮幸來到這裡，很榮幸你們在海湖莊園舉辦婚禮，你們郎才女貌，祝玩得開心」。