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中協助撰寫WHO疫情起源報告惹議 白宮：17專家檢視中

記者張文馨／華盛頓報導
圖為中國武漢華南海鮮市場，是外界認為最可能的疫情起源地。（美聯社）
圖為中國武漢華南海鮮市場，是外界認為最可能的疫情起源地。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）與中國合寫的疫情起源報告尚未公布，已陸續有媒體報導摘要，報告指實驗室洩漏的可能性微乎其微，美國持保留態度，白宮29日表示，美國政府有17位各領域專家正在檢視這份報告，確認其獨立性。

由中國協助撰寫疫情起源報告，引發質疑，被問到美國是否透過情報界與公衛官員自行得出疫情起源的結論，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）29日在例行記者會表示，現在還言之過早。

莎奇說，WHO的報告還未公布，正由美國政府專家，包括聯邦疾病防治中心（CDC）、食品藥物管理局（FDA）、國家衛生研究院（NIH）、農業部、國土安全部與國際開發署，共17位專家，囊括流行病學、法律和食安等領域，進行快速而深入的檢視。

莎奇表示，靜待檢視所做出的結論，美國很清楚，要的是一份獨立、專業的調查報告；完成檢視後再評估下一步。

路透報導，由WHO和中國合寫的疫情起源報告，得出的來源途徑包括，動物傳染給人、病毒經由媒介動物引入、食物的冷鏈系統也是可能傳染途徑；經由實驗室意外洩漏是微乎其微。

至於最早爆發疫情的武漢華南海鮮市場，路透引述報告內容報導，「無法得到華南海鮮市場在疫情爆發中扮演的角色，或該市場如何被傳染病毒的確切結論。」

法新社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）29日在視訊記者會表示，已收到調查小組的完整報告，待國際專家30日向194個會員國簡報後，就會公布報告內容。

拜登政府對此持保留態度，白宮稱已有17位專家正在檢視報告，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪也說，「我們再看看報告裡怎麼寫。」

不過布林肯也提到，拜登政府的焦點「有必要放在替未來建構更強健的系統上」。似乎暗示不會因此懲罰中國。

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