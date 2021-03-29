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美CDC試驗：輝瑞、莫德納疫苗效力90% 無症也能防

中央社華盛頓29日專電
CDC今天發布首份COVID-19疫苗現實生活效力試驗結果。研究發現不論有無症狀，施打單劑輝瑞或莫德納疫苗後感染防護力就達80%，完成兩劑注射後提升至90%。(美聯社)
CDC今天發布首份COVID-19疫苗現實生活效力試驗結果。研究發現不論有無症狀，施打單劑輝瑞或莫德納疫苗後感染防護力就達80%，完成兩劑注射後提升至90%。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布首份COVID-19疫苗現實生活效力試驗結果。研究發現不論有無症狀，施打單劑輝瑞莫德納疫苗後感染防護力就達80%，完成兩劑注射後提升至90%。

CDC在去年12月14日至今年3月13日進行這項試驗，試驗對象為3950名工作性質較易暴露於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的族群，包括醫療人員、急救人員及其他維持社會運作的必要人員。

不論有無出現症狀，試驗對象每周都須自行進行鼻腔拭子採樣，再送回實驗室進行RT-PCR核酸病毒檢測。因此即便是無症狀感染者，也能被發現。

試驗結果發現，完成輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）兩劑疫苗接種的2479名人員，僅3位在試驗過程中確診；477名僅施打單劑的人員中，有8位確診。相較之下，994名未注射疫苗的試驗對象，確診人數為161 人。

試驗結果顯示，施打單劑輝瑞或莫德納疫苗兩周後，感染風險大幅降低80%，依建議注射第2劑兩周後，感染風險則能降低90%。

研究進一步發現，僅小部分（10.7%）確診病例為無症狀感染，絕大部分（58%）是在篩檢後出現症狀或才知道自己感染。CDC表示，研究結果表示輝瑞、莫德納疫苗都能有效降低感染風險，不是僅對有症狀感染具防護力。

先前外界普遍擔心疫苗僅能防範有症狀感染，代表打過疫苗的人仍可能被感染，只是不會出現症狀，進而在不知情狀況下散播病毒。CDC今天發布的報告應能為這些憂慮釋疑。

根據CDC統計，截至今日下午4時，美國已有5261萬人完成疫苗施打，占總人口15.8%，其中近94%是注射輝瑞或莫德納疫苗，僅約6%是施打2月底才取得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權的嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗。

疫苗 莫德納 輝瑞

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