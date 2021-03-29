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拜登：9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

中央社華盛頓29日專電
美國總統拜登今天宣布，9成美國成年人將在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。(美聯社)
美國總統拜登今天宣布，9成美國成年人將在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。(美聯社)

美國總統拜登今天宣布，9成美國成年人將在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格，與此同時也將增加疫苗接種據點，讓90%民眾能在住家5英里範圍內獲得注射。

拜登（Joe Biden）今天下午在白宮宣布這項消息，希望能加快美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種速度。

除了宣布到4月19日時，90%的美國成年人將能接種疫苗外，拜登也宣布接種的據點將從現在的1.7萬個增加到近4萬個，並將在未來3周再增加12個聯邦運作的大型疫苗接種據點，讓9成接種者能在住所5英里範圍內獲得注射。

他呼籲各州恢復要求民眾在公共場合戴口罩，也認為重新開放的州應當暫停開放。他並呼籲所有人盡一己之力，勤洗手、保持社交距離並戴上口罩、接種疫苗。

根據白宮公布的資料，在拜登日前宣布讓所有美國成年人在5月1日時皆能獲得接種疫苗資格後，全美已經有31個州表示將在4月19日前向所有成年人開放資格。這意味在3周後，全美9成成年人都將獲得疫苗接種。

在拜登宣布這項最新措施前，紐約州州長葛謨（Andrew Cuomo）先行宣布放寬接種年齡限制，凡30歲以上居住在紐約的居民明天起即可預約疫苗接種，16歲以上居民則可自4月6日起預約接種。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據統計，美國仍是全球確診與死亡人數最多的國家。全美確診人數超過3000萬人，近55萬人病故。

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