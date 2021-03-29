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說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

記者羅曉媛／馬州報導
疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)。美聯社
疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)。美聯社

馬州州長霍根(Larry Hogan)的資深公衛顧問芮斐德(Robert Redfield)，日前接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說「新冠病毒是從武漢實驗室流出」一事惹議，馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)、林力圖(Clarance Lam)等議員指其言論不當，要求芮斐德澄清，不然就辭職。

芮斐德是前總統川普任內的聯邦疾病防治中心(CDC)主任，3月初擔任霍根的資深公衛顧問，負責馬州疫苗與防疫工作；他上周五接受CNN專訪時談及新冠病毒起源，表示「我的看法是，有關這種病原體出現在武漢，我仍然認為最可信的說法是來自於實驗室，從實驗室流出。」

世界衛生組織(WHO)調查團曾指新冠病毒「極不可能」(extremely unlikely)從中國實驗室洩出，較可能是從動物傳染到人類身上。

芮斐德說病毒起源僅是其個人看法，其他人不相信也沒關係，科學終會找到答案，他並說「這不代表病毒流出是中國政府『蓄意為之』」。

李鳳遷、林力圖指芮斐德的說法是把亞裔當標靶，李鳳遷說，用詞是很重要的，尤其是身居高位的官員說出這樣的言論，會「營造危險有毒且不穩定的環境，讓我們遭受暴力攻擊與犯罪的傷害」。

林力圖也說，芮斐德的言論正是導致了全美針對亞裔的仇恨犯罪暴增的「分裂說辭」。

馬州參議會主席福格森(Bill Ferguson)表示，芮斐德的言論不合適、不可接受、令人遺憾，尤其在「面向全國的新聞媒體說這樣的話不行」，他希望州長霍根要求芮斐德要麼澄清該言論，要麼就辭職。

霍根近期多次譴責反亞裔暴行，州長夫人金有美也是來自南韓的第一代移民，夫婦兩人上周還到哈維郡慰問亞裔社區和商家，重申歧視與仇恨在馬州無容身之處，並增派警力加強社區安保。

不過霍根辦公室發言人瑞斯(Mike Ricci)表示，芮斐德並非以州長顧問身分發言，其言論也不是要責怪誰，所以州長不認同「芮斐德的言論激起反亞裔情緒」的說法，也不會要求他辭職。

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