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CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

圖輯／歷經7日救援 長榮長賜號揮別河岸

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

記者顏伶如／綜合報導
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。瓦倫斯基指出：「現在，我感到害怕。」

瓦倫斯基在簡報會上談到美國疫情嚴重，語帶哽咽。

她說：「現在就是我必須講實話的時候，我只能希望並且相信大家會聽進去。我必須暫停一下，我必須暫時脫稿發言，我必須吐露一下不斷在我心中浮現的感受，感覺好像瀕臨末日。」

她表示，未來充滿值得期待的各種東西，許多承諾及發展，有許多理由應該抱持希望，「但是現在，我感到害怕」。

瓦倫斯基指出，了解身為醫師的感受，穿著防護衣，戴著手套、口罩及防護罩，站在病房裡，成為最後一個觸碰到別人的至親的人，因為家屬都無法到場。

談到一年多來的美國疫情，她說，美國一路走來不容易，如今已有三種新冠疫苗獲得緊急授權使用。她表示，希望全國民眾都能繼續採取防疫措施，「大家只要再堅持一段時間」。

她表示，近來美國確診案例再度穩定增加，讓她擔心「世界末日」恐將來臨。她說，過去一周所看到的疫情統計，確診案例持續升高，「我知道很多人已經開始出門旅遊，我擔心我們將看到像去年夏天以及入冬之後再度出現的那般確診案例激增。」

美國 疫情 白宮

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