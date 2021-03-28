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佛洛伊德案陪審團出爐 29日展開開審陳述

中央社明尼蘇達州明尼阿波利斯28日綜合外電報導
佛洛伊德案29日展開開審陳述，圖為漢尼本郡法官卡希爾。(美聯社)
佛洛伊德案29日展開開審陳述，圖為漢尼本郡法官卡希爾。(美聯社)

美國白人警察沙文被控殺害非裔男子佛洛伊德一案明天將展開開審陳述，佛洛伊德遭沙文壓頸致死的過程被拍下後輿論譁然，引爆全美與世界各地反種族不公示威。

在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）警局任職19年的資深員警沙文（Derek Chauvin），因涉嫌在2020年5月25日殺害46歲的佛洛伊德（George Floyd），被控多項殺人罪名。

44歲的沙文被控告的罪名以二級謀殺最重，若此項罪名成立，最高可能面臨40年徒刑。案發後，沙文與其他3名員警都遭到解職。

此案將在明尼阿波利斯一個戒備森嚴的法院開審，開審陳述預定於美國中部時間明天上午9時展開。

此案眾所矚目，15位陪審員已經選出。漢尼本郡（Hennepin County）法官卡希爾（Peter Cahill）預料會在明天抽掉1位陪審員，由12位陪審員和2位預備陪審員繼續流程。

陪審員包括6名白人女性、3名非裔男性、3名白人男性、兩名混種族女性以及1名非裔女性。

白人警員在美國即使遭到控告，也鮮有定罪案例，因此佛洛伊德案受到全世界密切關注。

佛洛伊德的死因預料會是審判重點，而關鍵證據，可能就是上述那段影片。

影片顯示，佛洛伊德疑似使用20美元偽鈔被捕後，被沙文壓著頸部將近9分鐘。

佛洛伊德 美國 非裔

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