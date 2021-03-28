佛洛伊德案陪審團出爐 29日展開開審陳述

佛洛伊德案29日展開開審陳述，圖為漢尼本郡法官卡希爾。(美聯社)

美國 白人警察沙文被控殺害非裔 男子佛洛伊德 一案明天將展開開審陳述，佛洛伊德遭沙文壓頸致死的過程被拍下後輿論譁然，引爆全美與世界各地反種族不公示威。

在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）警局任職19年的資深員警沙文（Derek Chauvin），因涉嫌在2020年5月25日殺害46歲的佛洛伊德（George Floyd），被控多項殺人罪名。

44歲的沙文被控告的罪名以二級謀殺最重，若此項罪名成立，最高可能面臨40年徒刑。案發後，沙文與其他3名員警都遭到解職。

此案將在明尼阿波利斯一個戒備森嚴的法院開審，開審陳述預定於美國中部時間明天上午9時展開。

此案眾所矚目，15位陪審員已經選出。漢尼本郡（Hennepin County）法官卡希爾（Peter Cahill）預料會在明天抽掉1位陪審員，由12位陪審員和2位預備陪審員繼續流程。

陪審員包括6名白人女性、3名非裔男性、3名白人男性、兩名混種族女性以及1名非裔女性。

白人警員在美國即使遭到控告，也鮮有定罪案例，因此佛洛伊德案受到全世界密切關注。

佛洛伊德的死因預料會是審判重點，而關鍵證據，可能就是上述那段影片。

影片顯示，佛洛伊德疑似使用20美元偽鈔被捕後，被沙文壓著頸部將近9分鐘。