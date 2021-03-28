金融時報：美國擔心北京考慮奪台灣控制權

中國H-6轟炸機曾與台灣F16戰機在台灣海峽上空對峙。 路透

金融時報報導，美國 高階官員認為，中國大陸國家主席習近平可能會把解決台灣 問題視為攸關執政正當性、政績的重要成就，美方擔心北京正考慮奪取對台灣的控制權。

拜登 政府一名高階官員向金融時報表示：「中國大陸看似正從滿意『與台灣維持現狀』的階段，轉向更焦躁、測試底線、考慮統一的階段。」

這名官員指出，過去兩個月來拜登政府評估中國大陸的行動後，得出這項結論；他說：「習近平掌權可望邁入第三任；看起來，他已準備好冒更大的風險。」

美國與台灣25日同意加強海岸防衛合作，隔天中共即派遣22架戰機飛越台灣防空識別區，是歷來最大規模的行動。

拜登政府的疑慮升高，呼應日前美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）的警示；戴維森向美國參議員表示，大陸可能「在未來六年內」對台灣採取軍事行動。

預定接任印太司令的印度太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）則表示：「關於台海情勢的預測範圍很廣，我認為這個問題比多數人想像的更迫切。」他指出，大陸已採取其他「挑釁行動」，包括與印度的邊境衝突，顯示大陸的行動愈來愈大膽。

阿基里諾向參議院軍事委員會表示：「情勢已不如原本的預期，因此我一再提及需有迫切意識，應該立即做好準備。」

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）向金融時報表示：「大陸在許多領域的挑釁行動日益加劇，但對台灣的做法最果斷；大陸在南海、對澳洲經濟脅迫、歐洲戰狼外交、中印邊境等議題都愈來愈強勢，但對台灣軍事、外交等行動的立場更是堅定。」