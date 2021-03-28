「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

傷害年長者最嚴重的除了新冠病毒外，還有孤獨。許多養老院因為疫情而禁外來訪客，年長者與家人長期隔離，心理創傷很大。圖為在紐約州的蘿拉本月6日隔著玻璃，探視母親。紐約州在25日放寬探視養老院老人的規定。(美聯社)

春天到來，全美65歲以上人口逾47％已完成疫苗 接種；打完疫苗的老年人開始從長達一年多的COVID冬眠中「破繭而出」，慢慢回歸生活常軌。除了出門逛街、吃飯、上健身房，最重要的「突破」可能是造訪和擁抱家人。與此同時，有人說，搭機旅遊等活動最好再耐心等等，因為自己「可不想成為最後一個染疫而亡的人」。

70歲的格里芬(Bill Griffin)在完成疫苗接種後，才敢與家人保持密切聯繫，他患有肺部疾病、心臟病、腎臟疾病和高血壓，屬於染疫高風險群。上個周末全家團圓，格里芬自疫情 以來，第一次擁抱了三歲大的孫女。格里芬說，「人人都想及時行樂，但時候不對仍可能致命。我們聽從科學家的指示。」

在亞利桑納州，蓋倫·克魯格(Gailen Krug)的第一個孫子去年4月出生，克魯格至今都沒有抱過她，只透過Zoom或FaceTime互動。現在，克魯格已完成疫苗接種，她打算4月去明尼阿波利斯慶祝孫女一歲生日。「我真是等不及了。」

克魯格說，「她還不在我的人生裡，真的很奇怪。」不過，這興奮之情帶著悲傷。因為，女婿的媽媽在嬰兒出生幾小時後就死於新冠肺炎。

79歲的佛羅里達州居民休斯(Ken Hughes)和妻子已決定在4月搭機去亞利桑那州進行年度旅遊。他說，「現在的我有了更多信心，覺得可以邁步向前。」

有些老年人想出門旅遊，更多人期待更簡單的事，例如在餐廳吃飯、去電影院 看電影或玩賓果遊戲。

74歲的莎莉．亞當斯(Sally Adams)最近在亞利桑那州格倫代爾(Glendale)參加了一場「停車場賓果遊戲」。已經打完了疫苗的亞當斯覺得參加這一年多來的第一場賓果遊戲很安全，更何況還是在自己的車上進行的。

亞當斯打算等自己到達最高免疫力的時候，開始外出就餐。疫情期間她和丈夫只叫外賣。現在他們覺得可以在室內吃飯了，只要餐廳不要太擠就行。但她說：「為安全起見，我們可能會選擇坐在那張與其他人相隔最遠的桌子。」

不少老年人對於出門旅遊的態度非常謹慎，他們指出，疾病防治中心(CDC)至今仍拒絕放寬旅行建議。

很愛旅遊的辛迪·查勒斯特(Cindy Charest)想到等了一年多，終於可以再度搭機旅行，興奮不已；65歲的她在社群媒體貼出飛機表情符號，還附上自己接種疫苗的照片。但在CDC作建議暫停不必要航空旅行之後，她決定「靜觀其變」。家住緬因州的查勒斯特說，「我想我興奮得太早了些。」她目前持續關注官方指南，準備等時機成熟再上路。

68歲、家住緬因州波特蘭的克勞德特·格林(Claudette Greene)說，「疫情仍在；我們是取得了很大進展，但事情還沒有結束。」

73歲的凱西·巴巴爾(Kathy Bubar)和丈夫均已完成疫苗接種，但他們打算慢慢來。也住在波特蘭的他們會等到秋天再計畫任何重大旅行。巴巴爾說，「我的目標是不要成為最後一個死於COVID的人。我會很有耐心地慢慢等待。」