維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞州 維吉尼亞海灘26日晚間發生槍擊 案，根據媒體13newsnow，目前已知至少9人受傷，2人死亡，其中數人有「危及生命的傷害」。根據當地警方訊息，現場已有大量警力支援，已有人被拘留，但尚未有人被逮捕。

維吉尼亞海灘警察 27日凌晨1時16分在推特上發文，表明在第17街和第22街的海濱路段發生槍擊案，呼籲民眾避免前往該區域。

VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach — Virginia Beach PD (@VBPD) March 27, 2021

據13newsnow報導，第一起報案發生在26日晚間11時20分。警長Paul Neudigate表示，第一槍案現場大約有8名受害者，但之後接獲第二起報案，第二現場在靠近20街和太平洋大道的交叉口，一名持槍人員在與警方對峙時中彈身亡；第二現場還另一名據信與槍戰無關的死者。

Neudigate說，這是非常混亂的一晚。

此外，報導指，一名員警被車撞後送醫治療，沒有生命危險，Neudigate說這名員警與槍案無關。