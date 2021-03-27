我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

編譯中心／綜合27日電
（取材自推特@JackPosobiec）
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞州維吉尼亞海灘26日晚間發生槍擊案，根據媒體13newsnow，目前已知至少9人受傷，2人死亡，其中數人有「危及生命的傷害」。根據當地警方訊息，現場已有大量警力支援，已有人被拘留，但尚未有人被逮捕。

維吉尼亞海灘警察27日凌晨1時16分在推特上發文，表明在第17街和第22街的海濱路段發生槍擊案，呼籲民眾避免前往該區域。

據13newsnow報導，第一起報案發生在26日晚間11時20分。警長Paul Neudigate表示，第一槍案現場大約有8名受害者，但之後接獲第二起報案，第二現場在靠近20街和太平洋大道的交叉口，一名持槍人員在與警方對峙時中彈身亡；第二現場還另一名據信與槍戰無關的死者。

Neudigate說，這是非常混亂的一晚。

此外，報導指，一名員警被車撞後送醫治療，沒有生命危險，Neudigate說這名員警與槍案無關。

（取材自13newsnow推特）
（取材自13newsnow推特）

維吉尼亞州 槍擊 警察

上一則

女兒病逝後 不斷夢到「生孩子」…她57歲喜獲麟兒

延伸閱讀

裸女排洪管獲救 竟稱「汙水溝探險」 迷路困3周

裸女排洪管獲救 竟稱「汙水溝探險」 迷路困3周

新州百年遊樂園 237萬易主將重開

新州百年遊樂園 237萬易主將重開
佛州水溝下驚見裸女 她困3周獲救…稱「在地下道探險」

佛州水溝下驚見裸女 她困3周獲救…稱「在地下道探險」
中華公所27日燭光晚會 悼亞城槍擊案受害者

中華公所27日燭光晚會 悼亞城槍擊案受害者

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
美國總統拜登就任以來的首次美中高層面對面會談登場，雙方一開場便劍拔弩張。(路透)

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

2021-03-20 18:31
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起。圖為邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

2021-03-21 23:53
美中會談落幕，美國國務卿布林肯(左)向媒體談話。(美聯社)

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

2021-03-19 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理