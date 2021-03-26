我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

拜登提名駐越南大使康達出任亞太助卿

傳播假訊息 僅推特認了要負責

編譯李京倫／報導
推特執行長多爾西（左起）、谷歌執行長皮采和臉書執行長查克柏格，25日透過視訊，出席國會眾議院能源與商業委員會聽證會。（美聯社）
推特執行長多爾西（左起）、谷歌執行長皮采和臉書執行長查克柏格，25日透過視訊，出席國會眾議院能源與商業委員會聽證會。（美聯社）

美國科技巨擘臉書、谷歌和推特執行長25日透過視訊，出席國會眾議院能源與商業委員會聽證會，就社群媒體打擊假訊息傳播等方面回答議員提問。議員企圖引導他們承認，他們的公司助長了1月的國會暴動和關於新冠肺炎疫苗的假消息散播。

國會裡關於立法規範科技巨擘的聲浪愈來愈強。委員會主席、新澤西州民主黨眾議員帕隆說：「自律的時代結束了，該立法讓你們負起該負的責任。」此外，美國社會對立嚴重，針對少數族裔的暴力頻發，仇恨言論普遍流傳，都使議員質詢時顯得不耐煩。一些議員不客氣地屢次打斷他們的話。

谷歌執行長皮采說：「我們一直都覺得該負起一些責任。」臉書執行長查克柏格則幾次用「略有差異」一詞，主張不能簡化這個問題，他說，「任何體系」都會在刪減有害內容方面「犯錯」。

對於1月6日國會暴亂，推特執行長多爾西說，在傳播不實訊息方面，推特負有一定責任。查克柏格和皮采則表示不負有責任。查克柏格說，「對於保證大選公正性，臉書已經盡到應盡的責任」，國會暴亂發生是因為「時任總統川普發表演說，要民眾盡力抗爭」。

在打擊假訊息散播方面，臉書說，去年第4季移除13億個假帳號，目前有3萬5千多人負責內容審查。推特說，將對平台上關於新冠疫苗的假消息加註警語，多次違規可能永久封號。谷歌旗下影音網站YouTube說，僅本月已刪除數萬個關於新冠疫苗假消息的影片。

此外，1996年通過的「通信規範法」第230條規定，網路平台不對用戶發布的內容負責，國會兩黨多名議員呼籲修法。

臉書 推特 疫苗

上一則

快看世界／他們凌晨消毒紐約地鐵 卻低薪無保險

下一則

參議員魯比歐提2案 禁華為商品、強化美台關係

延伸閱讀

假新聞流竄 臉書、谷歌、推特CEO出席國會聽證會

假新聞流竄 臉書、谷歌、推特CEO出席國會聽證會
臉書高層吐露心聲：查克柏格是統治20億人的國王

臉書高層吐露心聲：查克柏格是統治20億人的國王
查克柏格：智慧眼鏡2030年提供面對面交流「瞬移」功能

查克柏格：智慧眼鏡2030年提供面對面交流「瞬移」功能

源自丹麥 新變種新冠病毒 加州半數病例與此有關

源自丹麥 新變種新冠病毒 加州半數病例與此有關

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
美國總統拜登就任以來的首次美中高層面對面會談登場，雙方一開場便劍拔弩張。(路透)

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

2021-03-20 18:31
美中會談落幕，美國國務卿布林肯(左)向媒體談話。(美聯社)

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

2021-03-19 22:00
全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起。圖為邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

2021-03-21 23:53
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診