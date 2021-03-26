傳播假訊息 僅推特認了要負責

推特執行長多爾西（左起）、谷歌執行長皮采和臉書執行長查克柏格，25日透過視訊，出席國會眾議院能源與商業委員會聽證會。（美聯社）

美國科技巨擘臉書 、谷歌和推特 執行長25日透過視訊，出席國會眾議院能源與商業委員會聽證會，就社群媒體打擊假訊息傳播等方面回答議員提問。議員企圖引導他們承認，他們的公司助長了1月的國會暴動和關於新冠肺炎疫苗 的假消息散播。

國會裡關於立法規範科技巨擘的聲浪愈來愈強。委員會主席、新澤西州民主黨眾議員帕隆說：「自律的時代結束了，該立法讓你們負起該負的責任。」此外，美國社會對立嚴重，針對少數族裔的暴力頻發，仇恨言論普遍流傳，都使議員質詢時顯得不耐煩。一些議員不客氣地屢次打斷他們的話。

谷歌執行長皮采說：「我們一直都覺得該負起一些責任。」臉書執行長查克柏格則幾次用「略有差異」一詞，主張不能簡化這個問題，他說，「任何體系」都會在刪減有害內容方面「犯錯」。

對於1月6日國會暴亂，推特執行長多爾西說，在傳播不實訊息方面，推特負有一定責任。查克柏格和皮采則表示不負有責任。查克柏格說，「對於保證大選公正性，臉書已經盡到應盡的責任」，國會暴亂發生是因為「時任總統川普發表演說，要民眾盡力抗爭」。

在打擊假訊息散播方面，臉書說，去年第4季移除13億個假帳號，目前有3萬5千多人負責內容審查。推特說，將對平台上關於新冠疫苗的假消息加註警語，多次違規可能永久封號。谷歌旗下影音網站YouTube說，僅本月已刪除數萬個關於新冠疫苗假消息的影片。

此外，1996年通過的「通信規範法」第230條規定，網路平台不對用戶發布的內容負責，國會兩黨多名議員呼籲修法。