CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

前總統川普任內的美國 疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢 實驗室流出。他說：「這是我自己的看法。只是個人意見。現在的我是可以擁有個人意見的。」

芮斐德受訪時說，新冠病毒應該從2019年9月或10月間，就已經在湖北省流傳。

芮斐德從2018年起出任疾管中心主任，直到川普任期結束。芮斐德目前擔任共和黨籍馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)資深公共衛生顧問，負責馬里蘭州疫情因應。

在訪問中，芮斐德談到新冠病毒起源時說：「我的看法就是，有關這種病原體出現在武漢，我仍然認為最可信的說法是來自於實驗室，從實驗室流出。其他人並不相信這種說法，那也沒關係。科學終究會找到答案。」

他說，實驗室裡所研究的呼吸系統病原體導致實驗室人員感染，「並不算罕見」。

世界衛生組織(WHO)調查團上個月指出，新冠病毒「極度不可能」(extremely unlikely)從中國 實驗室洩露流出，尤其是武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)，較可能是從動物傳染到人類身上。世界衛生組織調查團的最終版調查報告近期內即將公布。

芮斐德受訪時說，對於病毒起源的個人看法，並不代表病毒流出是中國政府「蓄意為之」。他說，並不相信病毒是從蝙蝠身上傳染給人類，後來又變成傳染力極強的病毒，可以人傳人。

他說，當病原體從動物傳給人類時，病毒需要經過一段時間，才能找到足以有效地人傳人的方式，「若要以這個模式來解釋新冠病毒(Covid-19)的起源，從生物學角度是說不通的」。

芮斐德指出，病毒傳染力強大如果是在實驗室培養的，則可以解釋得通。他舉例說：「比方說，我手邊正在研究冠狀病毒，許多實驗室人員都在研究培養病毒，我們希望把病毒培養得更具威力，以便展開研究並獲得進一步了解。我是這麼看待問題的。」