多明尼恩投票系統控告福斯新聞網誹謗 求償16億

福斯新聞面臨高價索賠訴訟。路透

投票 機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)26日向德拉瓦州 最高法院遞狀控告福斯新聞網(Fox News)，指控福斯新聞在2020年大選期間為拉台收視率而大量散布投票機作票的抹黑消息，導致明尼恩投票系統生意受損，商譽毀壞。多明尼恩投票系統請求訴訟交由大陪審團審理，並向福斯新聞網求償16億元。

多明尼恩投票系統在26日訴狀中寫道：「事實是很重要的，說謊必須付出代價。福斯基於商業利益而散布不實的選舉舞弊說詞，過程中導致多明尼恩遭受重創。如果這起案件沒辦法讓廣播電視公司構成誹謗，那麼將沒有其他案件算得上誹謗。」

不到兩個月前，另一家選舉科技公司Smartmatic已對福斯集團(Fox Corporation)及包括瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)、道布斯(Lou Dobbs)在內等多位福斯新聞主播提告，共計求償27億元。

根據德拉瓦州最高法院紀錄，多明尼恩投票系統在長達139頁的訴狀中指出，福斯新聞網在指稱多明尼恩投票系統投票機舞弊的謊言散布中扮演積極角色，聲稱計票數字遭竄改，投票機被人動手腳，暗助民主黨總統候選人拜登 當選。

訴狀中指出，福斯新聞網的報導內容都是不實是，卻一再獲得前總統川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)、鮑威爾(Sidney Powell)在公開平台推波助瀾。今年1月，多明尼恩投票系統已對朱利安尼、鮑威爾雙雙提告誹謗，各自要求賠償1億多元。

挺川派企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)也被多明尼恩投票系統提出誹謗告訴，求償1億多元。

福斯新聞網26日發表聲明指出，2020年大選報導向來秉持「美國新聞傳統的最高標準」，如今遭到無端指控，將盡力悍衛名聲。