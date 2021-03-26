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見女兒揍同學...狂母竟戴拳擊手套一起打 還辯強力膠黏的

編譯周辰陽／即時報導

美國佛州傑克遜維爾（Jacksonville, FL）日前發生一位母親「戴著拳擊手套」前往女兒就讀的中學，隨後更被校安人員發現她正在攻擊另一名12歲的女學生。雖然她辯稱拳擊手套是被強力膠黏在手上，仍因「使用個人或特殊武器虐童」而被捕。

美聯社與當地媒體報導，這位虐童嫌犯是34歲的瑞朵（Edith Riddle），因就讀中學的女兒跟同學「暴發敵意」，18日在一位男子和一名高中生陪伴下，前來學校跟副校長開會，但瑞朵的女兒會後沒有直接離校，反而特地穿越自助餐廳，衝去找一名女學生大打出手。

目擊學生向警方表示，瑞朵母女、持有一對拳擊手套的男人和一位高中生等4人包圍被害人，瑞朵的女兒先將被害人推倒到地上，接著就是一輪猛揍，戴著拳擊手套的瑞朵隨後也跟著毆打被害人的頭。直到一位教師用無線電狂喊有人打架，趕來處理的校安人員才把瑞朵拉開。

據悉瑞朵一開始就戴著拳擊手套走進學校大門，向教師聲稱拳擊手套被強力膠黏在手腕上，連她自己也脫不掉。被害人則是膝蓋與前臂擦傷，聞訊到校的家長魏爾特希（Crystal Wiltsee）表明她想提出刑事告訴，隨後帶著自己的女兒就醫治療。

魏爾特希受訪質疑，為什麼兩名成人能獲准進入校園，「我認為校方責任跟她（瑞朵）一樣大，他們戴著拳擊手套在學校露面，校方卻還護送他們離開，這不正常」。當記者提到瑞朵被捕時，魏爾特希則稱「現在她害怕啦…完全徹底的胡說八道」。

美國 佛州

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