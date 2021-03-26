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舊金山居民是「該死的自由派X種」？機師爆粗口全都錄

編譯周辰陽／綜合報導
西南航空的一架飛機1月28日準備降落芝加哥中途國際機場。（Getty Images）
西南航空的一架飛機1月28日準備降落芝加哥中途國際機場。（Getty Images）

西南航空一位機師日前被錄到爆粗口攻擊舊金山灣區居民，還稱他們是「該死的自由派X種」（Goddamn liberal f---s），錄音檔近日在網路走紅。西南航空發言人25日向「國會山莊報」證實，錄音確實出自該公司的一個航班，該機師也是他們的員工，「狀況全由內部處理」。

根據報導，這段錄音來自西南航空12日的一個航班。有人從峰田聖荷西國際機場（Mineta San Jose International Airport）的飛航管制無線電掃描儀聽到這段粗口，錄下之後再放到Live ATC網站。

從錄音檔可聽到，當時飛航管制員正在指示天候與滑行道的狀況，這位機師就開始抱怨舊金山居民，罵到「X的這地方，該死的自由派X種」。短暫被航管人員打斷後，他又開始飆粗口，「X的怪胎，可能開著X的現代汽車亂轉，X的道路，車速屎到X的一樣慢」。

據指錄音檔可聽見有人通報西南航空531航班，該機師接著罵到，「你們就是沒有膽，除非你們是X的噴黑煙男（rolling coal man）啦，該死的」。

聯邦航空管理局（FAA）發言人透過聲明指出，當飛機滑行與飛在1萬英尺高度以下時，航空公司機師不得談論無關航班飛安的話題。西南航空並未公布機師身分，強調這是一起個別事件，只涉及單一員工，不代表全公司近6萬名努力工作與尊重民眾的雇員。

來源：Shaw Adli

舊金山 灣區 汽車

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