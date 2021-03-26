開戰？隕石擊中？美中衛星傳先後裂解引臆測

「雲海一號02星」於2019年9月25日在酒泉衛星發射中心發射。（取材自中新網）

美國 一顆已除役8年的老舊氣象衛星本月10日在地球軌道解體，裂解成至少43片太空 垃圾；無獨有偶，一顆中國 的氣象衛星也在18日裂解，引起航太界關注與臆測。

美國科技新聞網Space.com引述美國太空軍第18太空控制中隊的推文指出，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2002年發射的NOAA-17氣象衛星，2013年因器械開始失能而除役，但NOAA-17卻於3月10日裂解。

當時NOAA官員發表聲明說：「目前殘骸對國際太空站（ISS）或所有重要太空設備的危害甚微。」但NOAA沒有提供事發原因細節，太空軍第18太空控制中隊18日的推文也提到，沒有跡象顯示衛星是因碰撞而解體，而他們追蹤到共計43片衛星的碎片。

巧合的是，第18太空控制中隊18日公布又發現另一氣象衛星破裂的消息，這次是中國2019年9月所發射的「雲海1號02星」，第18中隊追蹤到已裂解成21片。

另有外媒指出，考量雲海1號02星才發射入軌1年半，且兩顆衛星都是被撕裂成碎片，事件讓人感覺詭異。有專家相信，是衛星內的電池爆炸所致，但卻難以確認為何電池會爆炸；有研究人員不排除是「星戰開打」，呼籲全部擁有人造衛星的各方加強管控衛星動向。

另有研究人員相信，整起事件歸因於地球發生變化，恐與地球兩極可能即將產生的改變有關。稍早一組歐洲太空總署（ESA）的科學家發現所謂「南大西洋異常區」（South Atlantic Anomaly），這是地球上一片地磁最弱的區域，恐會讓穿越這個區域上空的人造衛星受粒子影響而出現異常或故障。

科學家還不排除一種可能，即衛星是遭隕石等太空星體所擊毀，這種可能已變得不再那麼罕見。