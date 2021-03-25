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阿拉巴馬1天7起龍捲風災 至少5死

編譯潘勛／綜合25日電
阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為居民望著被龍捲風夷平的房屋。(美聯社)
阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為居民望著被龍捲風夷平的房屋。(美聯社)

阿拉巴馬州卡洪郡(Calhoun County)警局表示，龍捲風25日侵襲該地區，已造成至少五人死亡，多人受傷，當局擔憂即將來臨的其他龍捲風，可能走相同路徑，讓災情雪上加霜。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡洪郡警查察局長韋德(Matthew Wade)表示，前一個龍捲風造成多間民宅受損，至少五人喪生，另多人受傷。

國家氣象局指出，阿拉巴馬州已傳出七起龍捲風災；當局指出，伯明罕(Birmingham)都會區受災嚴重。

氣象局阿州伯明罕分站已對該市東、南地區如薛爾比(Shelby)、傑佛傑(Jefferson)兩郡發布龍捲風警報，指已出現一個龍捲風，可能危及居民性命，摧毀房舍住宅。

氣象局分站人員在社群媒體推特發文表示，要求全體居民採取龍捲風避災安全措施，躲進地下室或建築物中心，別等到最後一刻，馬上尋找避風所在。

氣象局分站表示，雷達圖早先證實，一個大型、極危險龍捲風已在伯明罕市西南登陸；佩倫(Pelham)市警局表示，受損民宅、建築物在30到50之間。

佩倫市22歲民眾維拉西諾(Cesar Villaseñor)表示，龍捲風來襲時，自己與老闆正坐在廂型車內，想到老闆家避風，但開到距老闆家僅半哩，一切本都還好，卻突然豪雨如注，他開始拍下視頻，周遭一切全吸進地獄了；他心想，自己的大限來臨，死定了，廂型車搖晃得很厲害，一度以為車快翻了。

維拉西諾分享的視頻中顯示，殘屑雜塊被吹到空中，樹木連根拔起，倒在地上，房屋嚴重受損。

警方稍早報告說，十字溪(Crosscreek)社區受災嚴重，但市方發言人艾莉遜(Ainsley Allison)25日下午在「臉書」直播表示，該區並未傳出人命傷亡，視頻畫面顯示，樹木、電線桿及殘物碎塊散落在街道，不少房舍屋頂及許多房間都被強風扯離屋子。

阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為...
阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為消防隊員在房屋廢墟中搜尋。(美聯社)
阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為...
阿拉巴馬州伯明罕附近一處社區25日遭龍捲風侵襲，造成至少五人死亡，多人受傷。圖為被龍捲風摧毀的房屋。(美聯社)

龍捲風 阿拉巴馬州 社群媒體

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