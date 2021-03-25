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支持台美洽簽BTA 威斯康辛參眾議會通過

中央社／記者尹俊傑紐約25日專電
圖為富士康位在威斯康辛州密爾瓦基的辦公大樓。（新華社）
圖為富士康位在威斯康辛州密爾瓦基的辦公大樓。（新華社）

威斯康辛州參眾議會近期一致通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、重申威州力挺台灣參與國際組織及深化雙方姊妹關係。

威斯康辛州參眾議會分別於16日、23日通過這項聯合決議案。本案獲羅斯（Roger Roth）、馬克雷恩（Howard Marklein）等23名威州資深參眾議員聯署提案支持，為威州參眾議會近年首度聯合通過支持台美BTA的友台決議案。

決議案強調台美共同支持自由民主價值，台灣為威州第7大亞洲出口市場，2019年威州對台出口總值近2億2500萬美元。台美如簽署BTA，能以關稅減免及其他貿易便利措施強化雙邊貿易，增加威州對台出口，增進雙邊投資及技術合作。

為此，威斯康辛州參眾議會支持台美簽署BTA，支持台灣適當參與攸關民眾衛生、安全及福祉的國際組織，強化雙邊關係與情誼。

本案在威州參議會獲全會33名議員及州眾議會全會99名議員無異議通過。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿表示，威斯康辛州是台灣重要經貿夥伴，無論農產品或高科技供應鏈，雙方合作都很密切。這項決議案獲得威州參眾議員一致支持，展現位居美國製造業重鎮的中西部州對與台灣洽簽BTA的高度興趣。

姜森說，駐芝加哥辦事處本週舉辦「中西部台美商業論壇」線上研討會獲得廣泛迴響，未來將持續把「台美經濟繁榮夥伴對話」結論落實到州與地方層面，在各州開創有利台美洽簽BTA的政策環境，進一步彰顯台美理念相近夥伴的合作精神。

台灣 威斯康辛州 眾議員

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