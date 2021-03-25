喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)，以及53歲的中興美國 公司(ZTE USA)研究主任余建軍(Jianjun Yu)，涉嫌濫用簽證 計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團以密謀簽證詐騙、密謀電匯詐騙、電匯詐騙等罪名起訴。

喬治亞州北區代理聯邦檢察官厄斯坎恩(Kurt R. Erskine)24日發表聲明指出，張繼昆、余建軍涉嫌共同密謀把中國 籍人士帶到美國，在中興美國公司進行研究；張繼昆利用喬治亞理工學院教授身分，安排中國籍人士以詐騙手段取得並保留J-1簽證。

根據規定，J-1簽證僅提供給參與特定研究計畫的交流學者，不能做為外籍勞工到美國獲得聘雇之用。

司法部當天也發布新聞稿指出，在遞交給國務院的J-1簽證表上，中國籍申請人聲稱將到喬治亞理工學院參加張繼昆主持的研究計畫；但起訴書指出，這些中國人士抵美後，則轉往新澤西州落腳，在余建軍手下為中興美國公司工作。

起訴書指出，某些案例中，中國籍人士雖然在中興美國公司上班，卻還向喬治亞理工學院領取薪水。

聯邦調查局(FBI)、移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)旗下的國土安全調查處(Homeland Security Investigations)均參與此案調查。

住在喬治亞州史米亞納(Smyrna)的張繼昆與住在新澤西州曝日脊(Basking Ridge)的余建軍，18日遭聯邦大陪審團起訴。73歲的張繼昆已經完成提訊。

聯調局亞特蘭大分局負責該案的資深探員哈克爾(Chris Hacker)指出，美國歡迎來自世界各地的學者及研究人員，「但我們不允許任何人濫用我們的善意。兩名被告現在將面臨法律制裁。」

厄斯坎恩說：「這些起訴罪名是對他們究責的第一步。」