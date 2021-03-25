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協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員

記者顏伶如／綜合報導
為了讓更多亞裔低收入老年人接種新冠疫苗，全美各地非營利組織紛紛大動員，圖為威州一名自願投入服務的醫護人員。(美聯社)
為了讓更多亞裔低收入老年人接種新冠疫苗，全美各地非營利組織紛紛大動員，圖為威州一名自願投入服務的醫護人員。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，為了讓更多亞裔低收入老年人接種新冠疫苗，全美各地非營利組織紛紛大動員，透過不同語言的社區媒體甚至教會、佛寺展開宣導，招募具備雙語能力的護士與志工，並將疫苗訊息翻譯成不同語言的手冊，還為住在偏遠鄉鎮的海鮮市場勞工專門安排疫苗接種活動。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，全美亞裔民眾約有5%已經接種新冠疫苗。不過，國家廣播公司報導，專家指出，數字無法反映不同族裔之間的資源不均問題，例如東亞裔美國人與南亞裔美國人、東南亞裔美國人的健康情形就有極大差異，全美各地人口分布也影響著醫療資源取得。

報導指出，以明尼蘇達州為例，當地人口有5%為亞裔，但亞裔居民到目前為止只有3%已施打疫苗。在夏威夷州，新冠病毒確診案例中高達41%為夏威夷原住民及亞太裔患者，但夏威夷原住民及亞太裔州民當中則不到9%已接種疫苗。

消弭貧窮倡議機構「北卡羅來納州司法中心」政策研究員玄南孔(Hyun Namkoong)指出，把所有亞裔美國人通通放在同一個項目底下，會讓社區實際面臨的許多挑戰遭到忽略，導致無法辨識亞裔美國人社區當中，有哪些民眾希望施打疫苗卻遭遇困難。

北卡羅來納州有著不少苗族(Hmong)及緬甸(Burmese)難民，其中絕大多數英語能力有限，從事低收入勞動工作。報導指出，其中某些民眾擔心如果登記接受疫苗施打，恐怕影響申請入籍。

「北卡羅來納州司法中心」印製中文、緬甸文、越南文等不同版本的疫苗宣導手冊，說明接種疫苗絕對不會造成申請綠卡遭拒。手冊上也註明州政府衛生廳並不會把民眾的個資透過給移民局。

為了破除有關疫苗的不實資訊與謠言，內華達州衛生倡議組織借重少數族裔媒體向亞裔民眾澄清事實真相。

「內華達州亞太裔護士協會」(Asian American Pacific Islander Nurses Association of Nevada)創辦主席瑪瑞菲‧艾卡桑-阿姆斯壯(Marife Aczon-Armstrong)每周固定在內華達州菲律賓語廣播電台PHLV節目中說明疫苗最新訊息，並在節目中訪問疫苗專家。

她舉例說，某些民眾誤以為「如果打了疫苗卻生病，可能會傳給家人」，而正確的醫療訊息與醫學術語，就算英語能力好的亞裔民眾，可能也不容易理解。

國家廣播公司指出，語言障礙、科技資源缺乏，是美國南部幾州亞裔社區普遍面臨的問題，這些地區的亞裔人口並不如加州、紐約的亞裔人口來得龐大。

報導指出，密西西比州哈里森郡(Harrison County)有3%人口為亞裔，但已施打疫苗的居民當中卻只有1.2%為亞裔。雖然統計數據當中並未進一步區分亞裔民眾的族裔，但非營利機構「海上難民救援組織」(Boat People SOS)墨西哥灣沿岸分部主任黎丹尼(Daniel Le，音譯)指出，越南裔移民與難民對於疫苗取得尤其面臨困難。

他說，當地越南裔移民與難民裡將近三分之一不會說英語，也不會使用電腦，最有效的溝通管道則是「口頭傳播」(word-of-mouth)，發放越南文宣傳手冊或傳單效用不大，因為許多老年人並不識字。

過去一個月裡，「海上難民救援組織」與密西西比州衛生廳合作，專門為在海鮮市場工作的越南裔民眾舉辦疫苗接種活動，因為這些民眾住在偏遠鄉鎮，對於正確的疫苗訊息向來取得有限。

為了推廣消息，越南裔民眾參加的教會、佛寺也加入宣導行列，協助民眾登記施打疫苗。黎丹尼說，染疫風險較高的老年人，一聽說社區裡能夠施打疫苗，紛紛踴躍報名，「我們的專線電話一整天響個不停」。

疫苗 亞裔 美國

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