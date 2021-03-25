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女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國足球巨星拉皮諾(左)和總統拜登(右二)伉儷，呼籲終結男女薪資差異問題。(美聯社)
美國足球巨星拉皮諾(左)和總統拜登(右二)伉儷，呼籲終結男女薪資差異問題。(美聯社)

美國足球巨星拉皮諾（Megan Rapinoe）24日大動作將女性爭取平等的奮鬥帶進華府，不但在國會作證，還和總統拜登參與白宮活動，呼籲終結男女薪資差異問題。

法新社和「華盛頓郵報」報導，24日適逢「同酬日」（Equal Pay Day），這一天凸顯美國女性必須額外工作數周、數天，才能賺得和男性同僚前一年等額的薪水。目前平均來看，男性每賺1美元，女性只能賺得82美分。

拉皮諾在拜登、第一夫人吉兒（Jill Biden）和足球新秀普爾斯（Margaret Purce）偕同下，於白宮發表演說：「我知道世上有數以百萬計的人被性別邊緣化，在他們的工作崗位上有著同樣遭遇。我和我隊友就是為了他們而來。」

拉皮諾二度摘下世界盃女子足球賽（Women's World Cup）冠軍，近10年來成了美國女性足壇的頭號代表人物。

頂著一頭粉紅短髮、35歲的拉皮諾說：「儘管屢屢得勝，我仍被貶低、不受尊重、遭到漠視，只因我是女性。儘管贏得所有勝利，我的薪水依舊比和我做同樣工作的男性還少。」

美國國家足球隊去年12月針對工作條件與女子足球隊球員達成協議，但對於球員主張同酬的法律訴訟案依舊懸而未決。

但拉皮諾謹記冠狀病毒疫情對美國勞動力中的女性帶來的毀滅性後果，表示她和其他體壇行動主義者，「期待為耀眼鎂光燈所照不到的這麼多辛苦女性扛起火炬」。

她在眾院監督暨改革委員會（Oversight and Reform Committee）聽證會上表示：「一個人無法輕易戰勝不平等，或傑出到能逃過任何種類的歧視。我今天之所以來到這裡，是因為我親身經歷過，而這是真實的。」

拜登在白宮肯定美國女子足球隊是「英雄」，承諾政府「將努力爭取，使得所有女性都能獲得同酬」。

拜登說：「這與正義有關，這與公平有關。」他還補充表示：「不論你是電氣技師、會計師，或全球最優秀足球隊的一員，薪資差距確實存在。而這支隊伍就是活生生的例證，即便你已出類拔萃，仍得努力爭取同酬。」

拉皮諾前來華府遊說政要之際，民主黨人提出一系列全面改革措施，以確保職業婦女的完全平等，包括薪資公平法（Paycheck Fairness Act），以及處理勞工家庭孩童照顧、醫療和家庭照護假，以及懷孕員工公平性問題的立法。

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