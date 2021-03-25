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華郵：紐約州長葛謨曾要求先篩檢其家人 包括主播弟

華郵：紐約州長葛謨曾要求先篩檢其家人 包括主播弟

中央社華盛頓24日綜合外電報導
「華盛頓郵報」昨夜爆料，在疫情初期，紐約州長葛謨曾指示當地官員對自己的家人，包括他的弟弟、CNN主播克里斯．葛謨優先進行2019冠狀病毒疾病篩檢。(美聯社)
「華盛頓郵報」昨夜爆料，在疫情初期，紐約州長葛謨曾指示當地官員對自己的家人，包括他的弟弟、CNN主播克里斯．葛謨優先進行2019冠狀病毒疾病篩檢。(美聯社)

「華盛頓郵報」昨夜爆料，在疫情初期，紐約州長安德魯．葛謨曾指示當地官員對自己的家人，包括他的弟弟、CNN主播克里斯．葛謨優先進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢。

民主黨籍的安德魯．葛謨（Andrew Cuomo）遭至少8名女子指控性騷擾且有不當言行，他的政府也被指少報了療養院的染疫死亡人數，面臨兩黨要求他辭職下台的聲浪。

現年63歲、第3任任期將於明年屆滿的安德魯．葛謨否認那些指控，也一再強調他不會辭職。

「華盛頓郵報」（Washington Post）引述3名匿名消息人士報導，紐約州一名醫生為州長的部分家人和親友出診，進行檢測，包括他的弟弟克里斯．葛謨（Chris Cuomo）在內。克里斯．葛謨在疫情初期曾感染COVID-19。

路透社無法立即證實這些報導。

安德魯．葛謨的發言人阿佐帕迪（Richard Azzopardi）在聲明中表示：「我們應該避免這種要改寫過去的虛偽企圖。在疫情初期，特別強調接觸追蹤，我們絕對是竭盡所能讓人們接受檢測。」

聲明指出，那些努力包括「在某些情況下去到人們家中，並在像是紐羅希（New Rochelle）等地方挨家挨戶拜訪，從那些據信暴露在COVID-19中的人取得樣本，進行確認，並預防新增病例發生」。

阿佐帕迪說，那些獲得協助的人「有一般民眾，包括議員、記者、州工作人員以及他們的家人，他們擔心已感染病毒且有能力進一步擴散病毒」。

美國有線電視新聞網（CNN）在聲明中表示：「我們通常不會干涉我們員工所做的醫療決定。」

CNN也說：「然而，在全球百年一見的疫情初期，克里斯（葛謨）出現症狀，擔心可能會擴散，因此尋求可以提供建議和協助的人幫忙，這是人之常情，不足為奇。」

葛謨 疫情 紐約州

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