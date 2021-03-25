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非裔警對非裔犯人吐「N」字眼遭免職 警民都覺得過重

編譯周辰陽／即時報導
佛州坦帕灣市警局3月初開除校警懷特，理由是他曾兩度值勤口吐「N」字眼，問題在於懷特自己是非裔、被捕的未成年人也是非裔，讓此事引發不小討論。(畫面翻攝：Axios/DelvinWhite.com)
佛州坦帕灣市警局3月初開除校警懷特，理由是他曾兩度值勤口吐「N」字眼，問題在於懷特自己是非裔、被捕的未成年人也是非裔，讓此事引發不小討論。(畫面翻攝：Axios/DelvinWhite.com)

美國佛州坦帕灣市警局3月初將一位校警免職，理由是他值勤與逮捕一名未成年犯人時，都曾經口吐「N」字眼，問題在於校警自己是非裔、被捕的未成年人也是非裔，讓此事引發不小討論，警察工會、學校師生與民權團體也罕見都覺得懲處過重。這位員警近日提出申訴，希望能夠重回崗位。

Bay News 9與坦帕灣時報報導，被免職的警員懷特（Delvin White）從警資歷已有8年，3年前獲派為當地一間高中的校警，在一次隨身攝影機定期檢查中，被查到2020年11月13日開車準備下班時，曾在手機說出「一些貧民窟黑X」（ghetto n---a）。

懷特隨即被解除勤務，接著坦承他後來逮捕一位停學學生時，也曾用上「N」字眼稱呼對方，但他沒有貶意，並強調非裔社群常把「N」字眼當成共同文化與經歷。雖然審查委員會一致同意懷特違反警局的「專業責任與執行責任」守則，過半數委員則認定他沒有「歧視表現」，但杜根局長（Brian Dugan）最後仍將懷特免職。

懷特承認自己應為「N」字眼受罰，但不覺得他該被免職，「對，我是說N字眼，但不是要詆毀他」。警察工會代表阿瓦雷茲（Danny Alvarez）指出，非裔社群使用「N」字眼有著非常不同的意思，儘管懷特在值勤期間口吐禁用詞彙的確有錯，但工會不覺得他的錯誤大到該被開除，「在懷特出生、成長與受雇工作的地方，一定類型的語言是可接受的，這就像說兄弟，我就不能講」。

杜根局長受訪表示，他知道免職處分不受歡迎，但這與膚色無關，懷特兩度使用「N」字眼讓他很困擾，「大家必須了解，一旦說出N字眼，我就不能只開除白人警察，卻不處分黑人警察」。他強調，「政策很清楚，除非情勢允許減輕（懲罰），否則一說就是免職」。

坦帕灣時報記者採訪的每一個人都覺得懷特該為不專業行為受罰，但考量到非裔警員對同族裔的人使用「N」字眼，懲處程度應予以減輕。全國有色人種協進會（NAACP）希爾斯堡（Hillsborough）分會主席路易斯（Yvette Lewis）就認為，應從「整體」來看「N」字眼的使用，也指懷特犯行嚴重度不比白人用種族蔑稱噴非裔。

路易斯還指出，「黑人是這樣看的，白人警官冤枉我們，在街頭射死我們，虐待我們，卻仍保有工作，為什麼你因為說一個字就要開除這個人？」

非裔 警察 社群

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