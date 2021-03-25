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芝麻街布偶添「非裔生力軍」 教孩子尊重種族

中央社／紐約24日綜合報導
芝麻街發布新影片，讓兩隻新登場的非裔布偶教孩子尊重種族。（截圖自YouTube）
芝麻街發布新影片，讓兩隻新登場的非裔布偶教孩子尊重種族。（截圖自YouTube）

美國兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）今天發布新影片，讓兩隻新登場的布偶教導孩子關於種族的知識。

法新社與「今日美國報」（USA Today）報導，今天上傳「芝麻街」官網的其中一支影片，內容是非裔美籍的爸爸伊萊亞（Elijah）和兒子魏斯（Wes），與「芝麻街」固定班底艾蒙（Elmo）談到黑色素造成膚色不同的話題。

他們強調，外貌不一樣沒關係，重點是別忘了大家同樣是人。

影音來源：Sesame Street In Communities YouTube

這段長約3分鐘的影片是「種族素養ABC」（ABCs of Racial Literacy）系列影片之一，製作「芝麻街」的非營利組織「芝麻街工作室」（Sesame Workshop）發聲明說，盼能透過系列影片，「提供家庭建立種族素養的工具」。

「芝麻街工作室」創意和製作部執行副總裁史托林茲（Kay Wilson Stallings）表示：「打破種族歧視的工作，從幫助孩童了解何謂種族歧視、種族歧視如何傷人和影響人開始。」

1969年開播的「芝麻街」在超過150個國家都有播出，是兒童教育的龍頭節目。明尼蘇達州發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸致死後，去年6月「芝麻街」與有線電視新聞網（CNN）合作，召開市民大會討論種族歧視問題。

種族歧視 美國 非裔

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