兩個「老喬」的糾葛：拜登政績好壞 曼欽成關鍵因素

民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)。(美聯社)

拜登 總統(Joe Biden)與民主黨 西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)都是東岸藍領家庭出身，在政壇已有數十年交情。如今拜登政績成敗如何，曼欽成為擁有龐大影響力的關鍵少數，多年情誼面臨考驗。兩個同名的「老喬」(Joe)之間，出現錯綜複雜的糾葛。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，前總統歐巴馬(Barack Obama)任內，白宮 如果有事情要與曼欽聯絡，任何白宮官員或幕僚出馬都沒用，唯有當時的副總統拜登出面才能搞定。

西維吉尼亞州州長出身的曼欽，選上聯邦參議員來到華府之後，對於「與幕僚對話」向來沒興趣。消息人士說，就連與白宮西廂官員對話，曼欽也沒興趣，只願意跟拜登交涉，「在整個行政團隊裡，曼欽只肯聽拜登的」。

多年之後，如今拜登與曼欽的互動，成了華府最受矚目的焦點，牽動著拜登施政能否成功，更影響著拜登計畫推出的政策能否落實，包括投票權及槍枝安全改革等。

兩黨在參院席次各半之下，民主黨在法案投票時無法容許任何跑票空間。包括曼欽在內的極少數中間路線派民主黨參議員，頓時成為主宰法案能否過關的關鍵少數。報導指出，這些極少數參議員在成為輿論關注焦點的同時，白宮官員私下則是對他們恨得牙癢癢。

科羅拉多州超市發生十人死亡槍擊案後，拜登表示將對槍枝管控採取行動。2012年，康乃狄克州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)20名學生及6名教職員工死亡的校園槍擊案之後，拜登與曼欽曾合作草擬槍枝管制法案，但後來沒能立法成功。

本月稍早，眾議院表決通過購槍者接受全面背景調查(universal background checks)法案。但曼欽23日表示，並不支持眾院日前通過的購槍背景調查法案。

報導指出，曼欽的發言等於公開跟拜登唱反調，也讓民主黨內部對於槍枝管制的意見分歧浮上檯面，就算民主黨已經入主白宮，也拿下國會多數，內部問題同樣擺不平。

對於民主黨人士提議對「費力把事拖」(filibuster)設立防堵機制，曼欽並不贊成。到目前為止，曼欽也是唯一還沒在投票權提案上簽署的民主黨參議員。

報導分析，支持者眼中的曼欽胸有成竹，反對者則覺得他頗為自以為是，但曼欽對於掌握足以對白宮施壓的影響力，出手毫不手軟，包括公開反對拜登提名的白宮預算局局長人選。疫情紓困法案為失業補助提供免稅，曼欽也不同意。

消息人士透露，經過多位民主黨參議員從中協調，拜登日前終於打了電話給曼欽，但幕僚則建議拜登務必謹慎，不要讓狀況變得更加棘手。

知情人士說，在這通電話裡，拜登選擇給曼欽更多空間，聆聽曼欽對於紓困法案的憂慮何在，拜登也要曼欽秉持良心為紓困法案投票。報導指出，白宮官員表示，白宮與曼欽及曼欽辦公室經常保持聯繫，一名顧問也指出，曼欽非常了解拜登的「紅線」(red lines)為何。