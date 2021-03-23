我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

中央社／圓石市23日電
科羅拉多州圓石市超市22日發生槍擊案，一名槍手開槍濫殺造成至少十人死亡，包括一名率先趕到現場的警察。美聯社
科羅拉多州圓石市超市22日發生槍擊案，一名槍手開槍濫殺造成至少十人死亡，包括一名率先趕到現場的警察。美聯社

科羅拉多州昨天發生槍擊案，造成10人喪生，這是一周內的第二起大規模槍擊案，全美要求嚴格管制槍枝聲浪再起，拜登總統也在演說中呼籲禁止攻擊性武器。

美國學校、夜店、電影院和許多公眾場經常發生大規模槍擊案，為社會帶來創痛。拜登說：「採取一個共識行動，未來可以拯救許多生命，毋須多猶豫一分鐘，更別說多耽擱一小時，我敦促參眾兩院議員採取行動。」

拜登憶起國會1994年曾克服歧見，通過一項對此類武器的10年禁令，他今天說，「我國可再次針對攻擊性武器和高容量彈匣設禁」。

「這不是、也不應是兩黨議題，而是美國人的議題。這將拯救生命、美國人的性命，我們必須採取行動。」

美國民眾壓倒性支持加強槍枝管制，但共和黨人長期持反對態度，認為那是少數人意見，侵犯了他們擁槍權利。

科羅拉多州圓石市一間超市昨天發生大規模槍擊案，造成10人喪生；警方公布兇嫌是21歲男子阿利沙（Ahmad Al Aliwi Alissa），他已被控犯下10起一級謀殺案。

喬治亞州3家按摩水療館本月16日接連發生槍擊案，造成8人喪命，遇害者有多數是亞裔女性。

兩起槍擊案再度引發社會呼聲，要求政治人物採取行動，但以往熟悉的黨派分歧如今也再度浮現。

槍擊 美國 拜登

上一則

一代傳奇離世 獲奧斯卡提名男星喬治席格享壽87歲

延伸閱讀

有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪

有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪
美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話
北韓試射兩枚飛彈 美韓會議才結束 首次挑釁拜登政府

北韓試射兩枚飛彈 美韓會議才結束 首次挑釁拜登政府
遣高官急訪墨西哥、瓜地馬拉 白宮：邊境沒有危機

遣高官急訪墨西哥、瓜地馬拉 白宮：邊境沒有危機

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 22:36

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵