科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州圓石市超市22日發生奪走六條無辜生命的槍擊慘案，其中一名是51歲的執勤警員 Eric Talley。圖為23日超市現場前一輛被民眾獻上弔念鮮花覆蓋的警車。(Getty Images)

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)槍擊 案，數十位正在店內的顧客和員工，驚聞砰然巨響，出於本能地拔腿奔逃，有人指出「槍手一進門就開槍」，「距離近到可以感覺到開槍的衝擊」、「聞到火藥味」，有人說這是「畢生最恐怖的遭遇」；有年輕人幫助年長者離開店內，也有人為自己無法在逃命時停下來協助倒臥路上的受害者，歉疚不已。

最恐怖3小時 他舉槍前什麼也沒說

其中一位目擊者是平日經常上網直播影片的席勒(Dean Schiller)，在案發前正巧與朋友結束購物，在停車場聽到槍響後，拍到一輛豐田 RAV4隨意停在超市入口坡道處，車頭燈亮著；下午2時30分，席勒開始在YouTube直播，畫面不時可聽到槍響。

科州圓石市22日發生槍擊慘案，居民都不敢相信，23日在超市現場前憑弔。(路透)

在槍擊案開始、警方尚未趕到前，席勒曾一度帶著攝影機進入店內，結果看到三人一動不動地倒在地上；席勒當即逃到店外並警告其他人，在警方到達後，他記錄下警察 在停車場拔槍，突擊小組(SWAT)聚集進入店內的畫面，直播時間長達三小時。

兩名在自助結帳區買披薩的目擊者說，他們看到一名身穿黑色外套的槍手帶著某種步槍進入，「舉槍前什麼也沒說，一進來就開火。」 許多顧客在超市員工指引下，從店後方安全逃離現場。

這兩位目擊者一個朝店後方逃走，另一人躲在結帳處附近的飲料冷卻器後面，看到一人倒臥在他面前。

顧客簡訊告別 父女3人躲壁櫥1小時

顧客哈默(Andrew Hummel)逃離現場後受訪表示，「我聽到砰一聲巨響，然後所有人都衝向商店後方，我什麼也沒看見，聽見響聲就跑，只想離開那裡。」

科州圓石市警方23日繼續在超市現場刑事鑑定。(路透)

哈默表示，他最想確定的是他朋友梅森(Mason)有沒有安全逃出，後來他得知梅森和別的顧客躲在一間儲藏室裡。「他發出的簡訊最可怕的一則是：『我愛你們這些傢伙。萬一情況惡化，我感謝你們做的一切。』」

哈默說，「在這種情況下看到那則簡訊，實在很難過，我永遠不想聽到我朋友發生這種事。真是太恐怖了。」

一位自稱名叫史蒂文( Steven)的爺爺表示，當槍手進入店裡時，女婿正帶著他兩名13歲和14歲大的孫女在超市藥房接種新冠疫苗。史蒂文說，「女婿看到槍擊事件發生，隨即要孫女趴下，然後他們跑到超市一個壁櫥裡躲藏一小時。三人透過電話和簡訊和我女兒保持聯繫，最後警察從屋頂進來，保護他們逃出店裡。」

史蒂文說，這起事件帶給孫女們很大的「創傷」，「我非常關心她們的心理和情感健康。她們是很棒的孩子，有很好的父母。但這將是需要克服的障礙。」他呼籲制定更好的槍枝管制法律。

新婚夫婦奈文和昆琳．史洛恩當時在場聽到槍聲。(取自CBS17視頻)

聽到30聲槍響 空氣中聞到火藥味

在店裡購物的新婚夫婦奈文和昆琳．史洛恩(Neven & Qinlyn Sloan)也提到那砰地一響，如何終結原本平凡的一天。

「我聽到砰聲巨響，搞不清那是槍聲還是什麼，但大概三秒鐘後，我們聽到更多砰、砰、砰。」奈文說，他立即衝向昆琳，推開緊急出口的門逃離。

國家海洋大氣管理局(NOAA)員工詹格雷姆(James Graham)案發時在超市南側自助結帳區；他說：「我大概聽到30聲槍響，啪、啪地響。這是我遇過最恐怖的事。」

格雷姆說，他到現在仍處在驚嚇中，覺得自己好像被擊中那樣，他相信槍擊事件一定發生在離他很近的地方，從商店跑出來時他還可以聞到空氣中的火藥味，「為什麼有人會這麼做，我真的不懂。鄰近社區都很好，簡直令人難以置信。」