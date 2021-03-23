中國審2加拿大公民 布林肯籲放人：人類不是談判籌碼

中國近日閉門審理加拿大前外交官康明凱、加拿大商人史佩弗案件，引發國際譴責聲浪。美國國務卿布林肯今天敦促北京，立即釋放這兩名遭任意拘禁的加國人，強調「人類不是談判籌碼」。 (美聯社檔案照)

中國 近日閉門審理加拿大 前外交官康明凱、加拿大商人史佩弗案件，引發國際譴責聲浪。美國 國務卿布林肯今天敦促北京，立即釋放這兩名遭任意拘禁的加國人，強調「人類不是談判籌碼」。

選在美中高層會晤之際，中國法院19日首次審訊拘押逾2年的史佩弗（Michael Spavor），22日再審理康明凱（Michael Kovrig）案件。由於兩案皆是閉門審理，缺乏透明度，引發加拿大等多國譴責聲浪。

加拿大2018年12月應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了康明凱及史佩弗，隨後分別依「為境外刺探國家秘密和情報」和「為境外竊取、非法提供國家秘密」罪名將他們起訴。外界普遍認為中國逮捕兩人是為了報復加國。

目前出訪歐洲的布林肯（Antony Blinken）今天推文表示，美國加入盟友行列，敦促北京立即釋放遭任意拘禁的康明凱、史佩弗。他強調：「人類不是談判籌碼。」

被問到布林肯或其他高階美國官員是否曾與中方討論過此案，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在媒體簡報會上不願多加評論，但強調美方與盟友站在同一陣線，要求中國立即放人。

波特表示，針對兩人在遭任意拘禁2年期間，持續缺乏程序上最起碼的保護，美國也予以譴責。

在康明凱及史佩弗案件陰影下，中加關係近年陷入緊張。加拿大指控北京進行「人質外交」，今年2月15日進一步發起全球倡議行動，要遏阻部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為，共有包含美國在內的57個國家加入行動。

加拿大本月22日也加入美國、歐盟與英國行列，聯合制裁侵犯人權的新疆官員。根據多倫多星報（Toronto Star），這是自1989年六四事件以來，加拿大首次對中國祭出制裁。