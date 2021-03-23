世界OnAir／性、歧視、按摩女 亞城槍擊案揭露的黑暗面

亞特蘭大3按摩院槍擊案奪走8條人命，其中有6位是亞裔，案發後民眾手持標語呼籲停止仇恨犯罪。路透

「性成癮宣洩的管道這麼多，兇手為何偏挑選明白標示著亞裔 服務的地點犯案？」近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊 案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔；而21歲白人兇手企圖脫罪的「性成癮」說詞，相信讓許多人在震驚之餘都難以接受。

此案是否涉及仇恨犯罪，目前尚無具體證據，但槍手能在短短1小時20分內，從買槍到沿路在3家按摩店行兇，也引起輿論諸多討論。美國 憲法雖賦予人民有持槍權利，但各州仍有不同規範，目前全美只有10個州與華盛頓DC買槍須有等待期，而槍擊案發生地喬治亞州則是買槍後立即可取得，也就是「no wait」。

不同的買槍規定，確實會產生不同影響，截至今年3月止，喬治亞州槍擊死亡數在全美排名第14。根據National Academy of Sciences的研究，那些有等待期的州與地區，則因多了冷靜和冷卻時間，讓悲劇發生的機會大為減低。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這個槍擊案再度掀開了美國槍枝浮濫的黑盒子，以及警方在發布會時提到犯案動機時的角色錯亂，在證據未齊備、動機不明下，不應像個辯護律師般為嫌犯開脫。此外，此案是否能定義為仇恨犯罪，警方與民眾顯然不同調，未來勢必有一番漫長的法律攻防。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。