遭控誹謗 鮑威爾律師辯稱：明理人不會相信大選陰謀論

投票機公司多明尼恩投票系統對前川普選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(中)提告誹謗，鮑威爾透過辯護律師向法院指稱，她的發言只是基於當時政治環境所發表。(路透)

投票 機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)對前川普 選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)提告，指控她散布陰謀論，嚴重誹謗聲譽。根據華府特區 美國聯邦區域法院22日建檔紀錄，鮑威爾透過辯護律師向法院指稱，她的發言只是基於當時政治環境所發表，為了支持川普的「個人意見」而已，任何明白事理的人都不至於相信她的說詞是事實。

多明尼恩投票系統在訴狀中對法院指出，鮑威爾明知選舉陰謀論發言不實且具有傷害，卻一再公開散布，導致公司名譽嚴重受損。

根據法院紀錄，鮑威爾透過辯護律師向法院指出，對於投票機器可能被人動手腳，只是她的個人看法而已，社會大眾可以自行做出判斷。

鮑威爾辯律律師在22日建檔紀錄中對法院指出，基於選舉期間的政治環境與氛圍，鮑威爾發言目的很明顯是為了支持川普。

鮑威爾辯護律師指出，多明尼恩投票系統指控鮑威爾的發言「信口雌黃」、「嚴重扭曲」，還多次強調鮑威爾所言「根本不可能發生」、「天方夜譚」，「由此可見被告說法獲得進一步證實，任何明白事理的人都不會相信她所說的就是事實，而會把她發言看成她的指稱，會等候法院裁定結果，看看她的說法是否經得起考驗」。

鮑威爾辯護律師要求華府特區美國聯邦區域法院撤銷多明尼恩投票系統的誹謗訴訟，或者同意讓此案移交德州聯邦法院審理。

多明尼恩投票系統今年1月向聯邦法院提告，以鮑威爾在電視上的發言、網路貼文做為誹謗證據。鮑威爾多次在論述中指稱多明尼恩投票系統勾結委內瑞拉共產黨，並稱喬治亞州官員也涉及選舉舞弊。