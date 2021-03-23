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科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

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科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
警方22日晚仍在金蘇柏超市內進行調查。(美聯社)
警方22日晚仍在金蘇柏超市內進行調查。(美聯社)

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)當地時間22日下午發生槍擊案，十名死者當中包括一名警員。圓石市警察局長哈洛德(Maris Herold)23日早晨在記者會中指出，21歲兇嫌阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)案發後腿部中彈並遭逮捕，目前遭到十項謀殺罪名起訴。

科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)在23日記者會上說：「對於這名為非作歹的人，我們將究責到底。」

槍擊案發生後，51歲警察塔利(Eric Talley)是第一名獲報趕抵現場的員警，結果卻遇襲殉職。塔利在圓石市警察局任職11年，身後留下七名子女。

哈洛德在記者會上公布槍擊案另外九名死者身分：史特隆(Denny Strong，20歲)、斯坦尼西克(Neven Stanisic，23歲)、奧德斯(Rikki Olds，25歲)、巴爾特寇瓦克(Tralona Bartkowiak，49歲)、弗坦恩(Suzanne Fountain，59歲)、列克爾(Teri Leiker，51歲)、馬哈尼(Kevin Mahoney，61歲)、墨瑞 Lynn Murray，62歲)、華特斯(Jody Waters，65歲)。

圓石市地方檢察官道賀提(Michael Dougherty)23日說，阿利薩由於腿部槍傷，目前仍在住院接受治療中。

圓石市警察局指出，阿利薩目前狀況穩定，很快將從醫院被移往圓石郡立監獄(Boulder County Jail)。

影片來源：YouTube NBC News頻道

警察 槍擊 科羅拉多州

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