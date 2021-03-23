福斯女主播連線訪問川普時 誤報國土安全部長請辭

國土安全部長梅奧卡斯被福斯新聞主播誤報已辭職。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)一天之內同時發生兩起爭議事件，在媒體圈引發話題。福斯女主播哈瑞絲‧弗克納(Harris Faulkner)22日電話連線訪問前總統川普 時突然宣布：「國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)已經請辭」，川普回覆：「我並不意外」，但弗克納隔幾秒鐘後立即更正「沒這回事」。福斯商業新聞網22日則證實，新聞部資深製作人史皮納托(Eric Spinato)感染新冠病毒後，已於周末病逝。

弗克納22日電話連線訪問川普時，現場播報了透過耳機接到的突發消息說：「國土安全部長梅奧卡斯已經請辭。總統先生，您的看法如何。」

川普回答：「我並不意外。很好。」川普接著說：「這對我們國家而言，是很大的勝利。」

川普曾多次對拜登政府移民政策提出批評，還點名要求梅奧卡斯下台。

但川普做出評論之後，弗克納插話說道：「等一下。我打斷一下。我打斷一下。讓我再聽一次製作團隊說什麼。」

她接著說：「對不起，對不起，沒這回事。我道歉。」川普則說：「沒問題的，把勝利刪掉。」

弗克納對觀眾說：「讓我澄清一下我的錯誤，他並沒有請辭。」語畢則繼續訪問川普為何要求梅奧卡斯下台。

福斯新聞網稍後發表聲明指出，這起烏龍事件是因為「虛擬工作環境」(virtual working environment)收音誤差所導致。聲明中寫道：「我們更正錯誤之後，訪問持續進行。」

過去一個月來，美墨邊境 無證移民大量湧現，根據美國 海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)統計，今年2月間累計10萬多名偷渡客企圖進入美國，人數較今年1月間增加28%。

美國海關與邊境保護局指出，今年2月間共有9457名沒有成年人陪伴的無證孩童企圖入境美國。

梅奧卡斯21日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，目前美墨邊境所出現的是「挑戰」(challenge)而非「危機」(crisis)。他也說，川普政府害得美國移民制度崩壞。

對於梅奧卡斯的發言，川普21日則發表聲明回應指出，梅奧卡斯的發言「可悲」、「搞不清楚狀況」，並形容梅奧卡斯堪稱「國恥」，不配領導國土安全部。

另一方面，家屬證實，52歲的福斯商業新聞網新聞部資深製作人史皮納托感染新冠病毒，已於周末過世。

史皮納托的弟弟狄恩‧史皮納托(Dean Spinato)透過社群網站發表聲明寫道：「新冠病毒今天帶走了我哥哥。他是個難得的人才，獨一無二。我心痛萬分無法言語。」

史皮納托在福斯新聞網擁有大約20年資歷，2004年一度跳槽美國有線電視新聞網及MSNBC新聞頻道，2007年回歸福斯新聞網之後，主要在女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)節目擔任製作人。