員工打新冠疫苗 這家美國企業就發500美元獎金

農業公司Bolthouse Farms，正力拚群體免疫的目標。路透

為了降低在工作時染疫的風險，並鬆綁持續近一年且所費不貲的部分防疫 措施，全美各地的大小型企業，都試圖讓大多數員工接種疫苗 ，而農業公司Bolthouse Farms，正力拚群體免疫的目標。

華爾街日報報導，Bolthouse開始對接種新冠疫苗的全職時薪工作者，發放500美元的獎金，每周也會在位於加州 貝克斯菲爾德（Bakersfield）的主要工廠，舉行疫苗接種活動。

該公司高階主管每周還會舉行多次會議，以檢視接種疫苗的員工人數、全公司累計染疫人數，以及其他關於新冠肺炎的指標。

Bolthouse執行長鄧恩（Jeff Dunn）描述他的防疫哲學為「現在要（將防疫工作）搞大一點，如此一來我們才擁有最好的機會，迅速達成群體免疫的目標」。

鄧恩說，這家未上市公司迄今已花費將近上千萬美元，以遵循疫情期間的安全工作準則，其中包括採買檢測工具與防護裝備、讓員工帶薪休假，並僱用新的人手來頂替居家隔離的員工。

Bolthouse位於加州的主要工廠，擁有約1,800名時薪工作者，此外還在這個地區僱用了300名辦公室員工。該公司估計，接種疫苗的工廠員工要達到約1,300-1,400人，才能實現群體免疫的目標。