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美議員提案將台灣納入「北約+」 強化防務合作

美議員提案將台灣納入「北約+」 強化防務合作

中央社／台北23日電
美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。中央社資料照片
美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。中央社資料照片

美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭。

美國之音（VOA）報導，眾院外交委員會成員裴利（Scott Perry）19日提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），目的是要美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，在軍售上享有和成員國同等的待遇。

影片來源：YouTube House Foreign Affairs Committee頻道

此前也曾有國會議員主張將印度納入「北約+」成員，將「北約+5」擴大為「北約+6」。

裴利當天上午在亞太小組委員會的聽證會上強調，這項法案是為了提高對中國軍事威懾的能力。他還說，美國應該對中國更加強硬，並給台灣外交承認。

根據裴利辦公室提供給美國之音的法案內容，這項法案指出，台灣是美國第10大貿易夥伴，有15個國家承認它是一個獨立國家，而且目前也被美國依據2003年「外交關係授權法」視為一個主要的非北約盟友；「台灣關係法」也表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務，以便台灣維持足夠自衛能力。

法案還說，包括2020年「台灣保證法」、2021年「國防授權法」都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力；在美中經濟暨安全檢討委員會2019年的報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別，並且建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。

法案指出，台灣應被認定為一個「北約+」成員，且在法案生效後的5年期間，台灣在相關法律規定上應「被視同有如一個國家」，以便法條的適用和執行。

裴利辦公室在給美國之音的電郵中附加說明，這項法案並規定，美國國務卿獲得授權可無限期延長法案效期；國務卿在決定持續執行法案符合美國國安利益後，得以每次將法案延長5年。

美國 台灣關係法 國務卿

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