我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

評／美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」

編譯陳韻涵／綜合22日電
前總統川普22日受訪透露，他在拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，忠告拜登；但不認同拜登的邊境政策，盼他接續未盡任務，盡早完成興築邊牆。(路透)
前總統川普22日受訪透露，他在拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，忠告拜登；但不認同拜登的邊境政策，盼他接續未盡任務，盡早完成興築邊牆。(路透)

前總統川普拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，提出忠告，但他不認同拜登的邊境政策，盼他接續川普任內未盡任務，盡早完成興築邊牆；而在可能的共和黨總統候選人方面，川普認為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)做得很棒。

川普在22日播出的「福斯新聞」(Fox News)主持人麗莎‧布特斯(Lisa Boothe)的播客(podcast)保守派新節目「The Truth with Lisa Boothe」訪問時說：「基本上，我祝他(拜登)好運。」

川普談起他按傳統給繼任總統留下的信函說：「那是一封兩頁長的信，我發自內心寫下那些文字，因為我想看到他做好。」

白宮說，川普離開白宮前，的確給拜登留了一封信，但該信是第45任和第46任總統之間的事，不能公開。

被問到信件內容時，川普拒絕詳述，「我不想說，那是，你知道的，或許應該由他來談，而我猜他不會在取得我同意前這麼做」。

拜登曾在1月20日證實，川普給他留了「一封很客氣的信」(a very generous letter)，但因為是私人信件，所以在未和川普溝通前不會談論此信內容；前副總統潘斯也給繼任副總統賀錦麗留過一封信。

拜登與川普最近一次公開見面，是在去年的10月總統辯論會上交鋒。

即便川普和拜登都不願主動公開這封信的內容，相關文字最終都會依循總統文件法(Presidential Records Act)公諸於世，送交國家檔案和記錄管理局典藏。

川普在近60分鐘的播客訪談中重申他的許多抱怨，包括宣稱2020年大選舞弊、他是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)獵巫行動(witch hunt)的受害者，以及批評潘斯等共和黨人不願支持他推翻「違法的選舉結果」等。

此外，川普強調他沒有向拜登認輸，「這是舞弊的選舉，我從沒認輸」。

川普在節目中談及數名可能的共和黨接班人選時表示，共和黨潛在總統候選人「高手雲集」(deep bench)，「我可能稍晚決定」。

佛州州長德桑提斯獲得保守派的青睞，且在因應新冠肺炎疫情時不甩專家意見，讓佛州維持最高度的開放性。川普說，「他在佛州做得很棒」。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)向來積極挺川，帶頭反對國會於1月6日認可拜登選舉結果，大肆反對川普的推特禁令並指控科技公司「審查權」，獲得川普讚賞「有真正的膽識對抗科技公司」。

川普 拜登 共和黨

上一則

養老院放寬探視規定 7000萬爺奶終於「重新擁抱愛」

延伸閱讀

美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定

美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定
拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅

拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅
美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

美墨湧最大移民潮 白宮措手不及
美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋