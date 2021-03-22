楊潔篪長篇大論 白宮國安顧問批老戲碼沒作用

白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

對於中共官員楊潔篪日前在美中高層會談上滔滔不絕大放厥詞，白宮國安顧問蘇利文 表示，這是「那又怎麼說」詭辯術的古老戲碼，過去不起作用，現在也不會有作用。

甫結束與中國 外交高層會晤的蘇利文（Jake Sullivan）今天接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，美方清楚這場會談是艱辛的，也會是直接且坦率的，美方涵蓋許多對中國政策的深刻關切議題，不論是新疆 、香港、西藏，還是台灣。但雙方也談到利益相交的領域，包括伊朗、阿富汗以及氣候變遷。

蘇利文與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於18、19日2天在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅進行3輪會談。雙方在首輪會談前的致詞爆發激烈言詞交鋒，雙方立場互不相讓。

蘇利文表示，美方想和中國溝通的關鍵在於在這些議題上共同努力，並非是中國給予美方恩惠，也不是可以使美方在其他議題上讓步，而是在美中關係裡存在一些符合美國國家利益之處可以共同努力，但也有部分是美方極力反對的無法忍受行徑，「這就是我們今天與盟國合作，對中國對待新疆維吾爾族做出制裁措施」的原因。

在蘇利文接受MSNBC訪問前不久，美國國務院與財政部發布對中國的最新一波制裁，援引「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky sanctions）制裁新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。歐洲聯盟（EU）也率先一步以侵犯人權為由，通過制裁陳明國、王君正、新疆自治區黨委常委王明山、前新疆自治區人大常委會副主任朱海侖及新疆生產建設兵團公安局。

對於制裁的效力，蘇利文表示，不認為任何特定制裁是政策的全貌，但卻是整體戰略的一部分，並且是和其他工具結合使用的重要工具，可以發出明確訊息表達反對中國採取的政策，也讓中國承擔一定代價，尤其是對那些對中國公民進行廣泛鎮壓與殘酷對待的個人或實體。

在被問到面對楊潔篪以中文滔滔不絕地發表演說時，他有何想法時，蘇利文表示，曾聽說過「那又怎麼說」（whataboutism），這是古早時候使用的老戲碼，以前曾使用過，「當時不起作用，現在也起不了作用」。

所謂的「那又怎麼說」指的是前蘇聯在冷戰時期使用的政治宣傳技巧，每當面對批評時，蘇聯就會以「關於...怎麼樣...」（What about..）作為回應，刻意轉移焦點反駁對手質疑。

蘇利文指出，美中的一大區別在於，中國無法在面對批評時，不拘押、噤聲，甚至殺害這些批評者；而植基於憲法的美國則是面對挑戰、克服挑戰，並努力成為一個更完美的聯邦。