四分之一美國人最近幾周 曾目睹亞裔因疫情遭責怪

今日美國報(USA TODAY)與市場研究調查機構艾普索斯(Ipsos)公布最新聯合民調指出，四分之一美國人在最近幾周內，曾經目睹有人把新冠疫情 怪罪到亞裔 頭上。

這項全國民調是在3月18日、19日之間進行，共有1195名全美成年人接受訪查，統計正負誤差在3.2%以下。這項問卷調查時間點剛好是亞特蘭大發生共計八人死亡的三起連環槍擊案之後，其中六名受害者為亞裔。美國爆發疫情近一年來，全國各地都傳出亞裔遭到肢體攻擊、言語辱罵等事件。

參與這項問卷調查，擁有泰裔血統的45歲洛杉磯醫療工作者拉坦納寇薩姆(Pong Rattanakosum)接受後續訪問時說，曾跟朋友一起上超市，結果遭到霸凌。他說，聽到亞特蘭大槍擊案，內心感受是既憤怒又焦慮。

這項聯合民調顯示，57%受訪美國民眾表示，新冠疫情為「自然災害」(natural disaster)，另外43%受訪者則說，相信疫情是特定組織或特定人士所為，其中有四分之一受訪者在開放式問題中回答，疫情是「中國 」所為。

身為白人，住在亞利桑納州的78歲已退休客服部經理瓊安‧普瑞斯克(Joanne Von Prisk)說：「病毒是中國放出來的，責任不能再推卸。」她說：「我不知道是意外還是蓄意，但疫情其實應該獲得控制，在中國就獲得解決。」

若以政黨背景區分，共和黨員把疫情歸咎於某個組織或團體的比例，是民主黨員的一倍。過去一個月內曾目睹亞裔因為疫情而被怪罪的比例，民主黨人士則是共和黨員的一倍。

統計顯示，25%受訪民眾說，曾看到有人因為疫情而責怪亞裔。種族或族裔出現明顯分歧：18%白人，34%西語裔、40%非洲裔以及46%亞裔表示，曾經目睹亞裔因為疫情而遭怪罪。

艾普索斯主席楊格(Cliff Young)指出：「疫情出現進入一年，美國民眾持續把疫情怪罪給中國，尤其是共和黨員。」

他說：「由於尋找代罪羔羊的氛圍持續存在，調查顯示四分之一美國民眾回答曾看到仇視亞裔的騷擾行為，並不令人意外。」

住在密爾瓦基的44歲印度裔受訪者希爾琳‧哈辛(Shirin Bhasin)說，前朝政府官員公開使用「中國病毒」名稱，灌輸社會大眾疫情絕對與中國或中國人有關的想法。