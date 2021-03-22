美偵察機再對中抵近偵察 距離史上最近

美軍偵察機22日再對中國華南沿海地區開展偵察，一度抵近至領海基線外25.33海里處。（取自《南海戰略態勢感知計劃》）

美中日前剛結束在阿拉斯加火藥味十足的對話後，中國 南海動態資訊平台《南海戰略態勢感知計劃》公布，22日，美空軍1架RC-135U電子偵察機，經由巴士海峽進入南海，對中國華南沿海地區開展偵察，期間一度抵近至大陸領海基線外25.33海里處，後掉頭折返，刷新公開已知的美國 對中國抵近偵察最近距離。

《南海戰略態勢感知計劃》指出，通常，美軍對中國偵察都保持在海岸線外約50-70海里左右的位置，25.33海里可謂「一反常態」，基本已經逼近到了毗連區的邊緣（24海里），可見美軍的偵察強度有了進一步的提升，這也必將導致潛在軍事風險的走高。

《南海戰略態勢感知計劃》稱，美海軍22日還派出1架P-8A反潛巡邏機和1架EP-3E電子偵察機前往南海偵察。

針對上周舉行的美中高層戰略對話，中國外交部發言人華春瑩 22日在記者會中似乎有些放低姿態。她評價稱，這次對話是「及時的、有益的，加深了相互理解」。

華春瑩並強調，中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。希望美方能與中方相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。