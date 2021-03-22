我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱中「種族滅絕」 美聯合英加歐制裁新疆官員

藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險

美偵察機再對中抵近偵察 距離史上最近

記者林則宏／即時報導
美軍偵察機22日再對中國華南沿海地區開展偵察，一度抵近至領海基線外25.33海里處。（取自《南海戰略態勢感知計劃》）
美軍偵察機22日再對中國華南沿海地區開展偵察，一度抵近至領海基線外25.33海里處。（取自《南海戰略態勢感知計劃》）

美中日前剛結束在阿拉斯加火藥味十足的對話後，中國南海動態資訊平台《南海戰略態勢感知計劃》公布，22日，美空軍1架RC-135U電子偵察機，經由巴士海峽進入南海，對中國華南沿海地區開展偵察，期間一度抵近至大陸領海基線外25.33海里處，後掉頭折返，刷新公開已知的美國對中國抵近偵察最近距離。

《南海戰略態勢感知計劃》指出，通常，美軍對中國偵察都保持在海岸線外約50-70海里左右的位置，25.33海里可謂「一反常態」，基本已經逼近到了毗連區的邊緣（24海里），可見美軍的偵察強度有了進一步的提升，這也必將導致潛在軍事風險的走高。

《南海戰略態勢感知計劃》稱，美海軍22日還派出1架P-8A反潛巡邏機和1架EP-3E電子偵察機前往南海偵察。

針對上周舉行的美中高層戰略對話，中國外交部發言人華春瑩22日在記者會中似乎有些放低姿態。她評價稱，這次對話是「及時的、有益的，加深了相互理解」。

華春瑩並強調，中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。希望美方能與中方相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。

中國 華春瑩 美國

上一則

日增病例冠全美！新澤西州長：恐暫停重新開放計畫

延伸閱讀

日願協助援台美軍 外交部感謝美日重視台海和平

日願協助援台美軍 外交部感謝美日重視台海和平
華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我
疫苗國際合作 王毅：不盤算任何經濟利益 不附加政治條件

疫苗國際合作 王毅：不盤算任何經濟利益 不附加政治條件
華春瑩談中美：善良天使戰勝邪惡力量

華春瑩談中美：善良天使戰勝邪惡力量

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們
重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升
真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光