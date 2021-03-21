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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

佛州老夫婦染疫 15分鐘相繼離世 女兒隔窗道別

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

編譯陳韻涵／綜合21日電
全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起。圖為邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)
全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起。圖為邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)

全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升，傳播力更強的變種病毒也快速傳播；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，目前出現在紐約的變種毒株可能重複感染確診者，以及已接種疫苗者，必須警惕，觀察追蹤，不能掉以輕心。

公衛專家警告，儘管全美每日有250萬人接種疫苗，部分州的新增病例數據仍未下降。

據約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，截至19日，七天滾動平均新增確診為5萬4666例，較數周前的數據悲觀。

JHU數據顯示，截至21日，美國至少2981萬8158人確診、已知54萬2356人死亡。

白宮首席醫療顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)警告，美國不能太早宣布勝利，除非感染率「非常、非常低」；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也呼籲各州別太快重啟。

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「少數州、城市和地區已經撤銷部分防疫規定，解除口罩令，取消非依公衛決策的規範。」佛奇表示，「這些地區的每日確診增加，遺憾卻不意外，即便是在每天有200萬到300萬人接種疫苗的現在亦然。」

新冠確診病例增加的州，包括阿拉巴馬、康乃狄克、夏威夷、愛達荷、伊利諾、緬因、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、密蘇里、蒙大拿、新罕布夏、新澤西、紐約、北達科他、羅德島、維吉尼亞、西維吉尼亞、華盛頓，以及賓州和麻州。

公衛專家表示，率先在英國發現的「B.1.1.7」變種毒株，傳染力比原種病毒強30%，可能在月底或下月初成為美國的主要感染源。

另外，高特里布接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS News) 節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說，來源不明但已出現在紐約市的「B.1.526」變種毒株，可能讓確診或已注射疫苗而有抗體者二度感染。

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他說，B.1.526具備與率先在南非發現的B.1.351變種病毒同樣的特性，會重複感染宿主，當前癥結是要探討B.1.526是否為紐約部分地區疫情加劇的禍首，或是紐約市又再爆發新一波疫情。

高特里布表示，B.1.526占紐約病例的50%，是當地目前最普遍的毒株，呼籲聯邦疾病防治中心(CDC)加快病毒基因定序。

官方數據顯示，紐約州的疫苗接種劑量已逾740萬次，至少240萬人完成接種，相當於該州12.6%的人口。

紐約市 疫苗 聯邦疾病防治中心

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