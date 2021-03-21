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佛州老夫婦染疫 15分鐘相繼離世 女兒隔窗道別

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佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

編譯徐薏茹／綜合2１日電
比爾．伊尼斯基（右）和艾斯特．伊尼斯基夫婦，在佛州傳教40年，誰也不能沒有對方。(美聯社)
比爾．伊尼斯基（右）和艾斯特．伊尼斯基夫婦，在佛州傳教40年，誰也不能沒有對方。(美聯社)

佛羅里達州一對染上新冠肺炎的年老夫婦，於本月初在間隔15分鐘後相繼離世，兩人唯一的女兒表示，雖然同時失去雙親相當難過，但父母能一同離開也許是冥冥中的祝福。

比爾．伊尼斯基(Bill Ilnisky )和艾斯特．伊尼斯基(Esther Ilnisky)是基督教牧師和傳教士，夫婦倆在佛州傳教40年，他們個性相當契合，比爾是書蟲，艾斯特外向又有魅力，誰也不能沒有對方。

兩人的孩子莎拉‧密利基(Sarah Milewski)說:「知道他們一起離開感覺很珍貴、很美妙、很感人，我想念他們。」

比爾16歲時決定將一生奉獻給上帝，他在一間教堂與艾斯特結識並相戀，密利基說：「我爸求婚時對我媽說：『艾斯特，我無法向妳承諾財富，但我能向妳承諾很多的冒險』，而她的確有很多很多的冒險。」

伊尼斯基夫婦在牙買加服務時，領養當時2歲的密利基，一家人曾在牙買加和黎巴嫩服務，後來經歷中東地區戰亂，最終回到美國

比爾於三年前退休，雖然身體仍然健康但有些老年癡呆，去年新冠疫情爆發時，夫妻倆皆遵行防疫措施，艾斯特待在家裡，但比爾偶爾會出門。密利基說：「他無法忍受，他需要和人互動相處。」

密利基和她的丈夫在情人節當時探望父母，幾天後，她的母親病倒了，沒多久伊尼斯基夫婦就被診斷出新冠肺炎並住進醫院。

雖然最初的預後情況良好，但這場疾病超乎他們所想，2月底決定將伊尼斯基夫婦送往臨終醫院，臨終醫院的臨床長賈桂琳．羅佩茲．達文(Jacqueline Lopez-Devine)說在她15年於臨終醫院工作的經驗中，不曾有夫妻一起被送進來，當時毫不猶豫就讓倆人住進同一間病房。

由於疫情，密利基只能透過窗戶和父母道別，藉由麥克風對爸媽說「我愛你們」，密利基說話時比爾會點頭回應，艾斯特想試著說話但無法做到。

3月1日早上，艾斯特首先離世，15分鐘後，她的丈夫比爾也隨她而去。密利基說：「他們總是、總是在一起，如此地同步。」

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