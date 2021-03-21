拜登罵普亭劊子手掀波 俄駐美大使返抵莫斯科

俄羅斯與美國的關係陷入數年來最嚴重危機，駐美國大使安托諾夫（圖）被召回俄國進行緊急磋商，於21日抵達莫斯科（Moscow）。 歐新社

俄羅斯與美國 的關係陷入數年來最嚴重危機，駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）被召回俄國 緊急磋商，於今天抵達莫斯科（Moscow）。

美國總統拜登（Joe Biden）稍早在電視上形容俄國總統普亭 （Vladimir Putin）是「劊子手」，普亭則以「彼此彼此」反唇相譏。

這場言語交鋒讓美俄外交關係降至新低點。在此之前，莫斯科已因被控干預美國大選，以及克里姆林宮決定關押異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），與華府關係跌至谷底。

數家俄國新聞通訊社報導，駐美大使安托諾夫上周因為最新齟齬被召回後，於今天上午抵達莫斯科的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）。

安托諾夫起飛前在紐約（New York）告訴媒體，只要有必要，他會一直待在莫斯科，且已排定多場會議。

塔斯社（TASS）報導，安托諾夫說：「俄方一直強調，我們對俄美關係發展關心的程度，與我們的美國同儕相同。」

莫斯科政府很少召回大使，上次召回駐美大使是1998年西方國家轟炸伊拉克那時候。

2014年，俄國兼併原屬烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），美國表示俄國將面臨後果。當年普亭未召回俄國大使，只形容這項作法是「最後手段」。