日美防長面對面會談 都擔心台海將發生武力衝突

日美二加二會談會後記者會16日結束後，美國國防部長奧斯丁（左一）與日本防衛相岸信夫（右二）碰腕致意，美國國務卿布林肯（左二）與日本外相茂木敏充（右一）在旁觀看。（美聯社）

共同社報導，在16日日美防長面對面會談中，雙方對台灣 海峽可能發生不測事態表達共同關切，還確認在台灣突發事態之際將密切合作。

兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調台灣海峽和平與穩定的重要性。但日本 防衛相岸信夫在會談中提及飛越台灣海峽中間線的中國 軍機驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇可能將導致武力衝突。岸信夫指出，與台灣海峽地理位置較近的日本的和平與穩定將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

把台灣突發事態作為防長會談議題的要求由美方提出，但美方未在會談中給出具體應對措施。日本政府內部認定，如果坐視台灣發生突發事態而無作為，恐將演變為對日直接武力攻擊。

【中央社／東京21日綜合外電】

日本共同社報導，日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀日前會談時，確認在台灣發生突發事態將密切合作。岸信夫說，今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。

報導指出，20日從多名日本政府相關人士獲悉，在美國總統拜登政府上台後，首次於16日舉行的日美外交及國防首長「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）中，雙方對美國與中國緊張關係升高情勢下的台灣海峽，可能發生難以預料事態表達共同關切。

日美雙方還確認在台灣發生突發事態之際，也將密切合作。日美未來具體應對措施成為今後課題。

對於中國快速強化軍備導致地區軍事失衡的現狀，日美在此次會談中展現出危機意識。兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。

日本政府相關人士透露，岸信夫在會談中提及，飛越台灣海峽中線的中國軍機驟增，日美雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。

岸信夫指出，由於接近台灣海峽地理位置，日本的和平與穩定屆時將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

把台灣突發事態作為會談議題的要求，是由美方提出，但美方未在會談中提出具體應對措施；日本政府內部私下認定，台灣突發事態屬於若放任不管恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正在探討能否發出保護美軍機艦的「武器等防護」命令。