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日美防長面對面會談 都擔心台海將發生武力衝突

編譯李京倫／即時報導
日美二加二會談會後記者會16日結束後，美國國防部長奧斯丁（左一）與日本防衛相岸信夫（右二）碰腕致意，美國國務卿布林肯（左二）與日本外相茂木敏充（右一）在旁觀看。（美聯社）
日美二加二會談會後記者會16日結束後，美國國防部長奧斯丁（左一）與日本防衛相岸信夫（右二）碰腕致意，美國國務卿布林肯（左二）與日本外相茂木敏充（右一）在旁觀看。（美聯社）

共同社報導，在16日日美防長面對面會談中，雙方對台灣海峽可能發生不測事態表達共同關切，還確認在台灣突發事態之際將密切合作。

兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調台灣海峽和平與穩定的重要性。但日本防衛相岸信夫在會談中提及飛越台灣海峽中間線的中國軍機驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇可能將導致武力衝突。岸信夫指出，與台灣海峽地理位置較近的日本的和平與穩定將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

把台灣突發事態作為防長會談議題的要求由美方提出，但美方未在會談中給出具體應對措施。日本政府內部認定，如果坐視台灣發生突發事態而無作為，恐將演變為對日直接武力攻擊。

【中央社／東京21日綜合外電】

日本共同社報導，日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀日前會談時，確認在台灣發生突發事態將密切合作。岸信夫說，今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。

報導指出，20日從多名日本政府相關人士獲悉，在美國總統拜登政府上台後，首次於16日舉行的日美外交及國防首長「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）中，雙方對美國與中國緊張關係升高情勢下的台灣海峽，可能發生難以預料事態表達共同關切。

日美雙方還確認在台灣發生突發事態之際，也將密切合作。日美未來具體應對措施成為今後課題。

對於中國快速強化軍備導致地區軍事失衡的現狀，日美在此次會談中展現出危機意識。兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。

日本政府相關人士透露，岸信夫在會談中提及，飛越台灣海峽中線的中國軍機驟增，日美雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。

岸信夫指出，由於接近台灣海峽地理位置，日本的和平與穩定屆時將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

把台灣突發事態作為會談議題的要求，是由美方提出，但美方未在會談中提出具體應對措施；日本政府內部私下認定，台灣突發事態屬於若放任不管恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正在探討能否發出保護美軍機艦的「武器等防護」命令。

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