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邁阿密發布緊急宵禁 遊客擠爆海灘…「我們打疫苗啦」

邁阿密發布緊急宵禁 遊客擠爆海灘…「我們打疫苗啦」

中央社／邁阿密20日綜合外電報導
大批民眾湧入佛州邁阿密海灘度假，即使當局21日晚間8時祭出宵禁，仍不願離開。（路透）
大批民眾湧入佛州邁阿密海灘度假，即使當局21日晚間8時祭出宵禁，仍不願離開。（路透）

大批民眾今天擁入佛州邁阿密海灘（Miami Beach）慶祝春假，由於人潮過多場面失控，當局宣布緊急狀態，並實施宵禁

來此地度春假的遊客已是連兩年玩得有點掃興，去年3月是因為疫情剛開始蔓延，今年則是因為當局管不動破壞力十足的群眾而祭出管制措施。

當局今天宣布，晚間8時後，邁阿密夜生活重鎮南海灘（South Beach）不能有遊客逗留，餐廳也必須打烊。

大批民眾湧入佛州邁阿密海灘度假，即使當局21日晚間8時祭出宵禁，仍不願離開。（路...
大批民眾湧入佛州邁阿密海灘度假，即使當局21日晚間8時祭出宵禁，仍不願離開。（路透）

大批民眾前往邁阿密放春假，不顧宵禁依然在街上歡聚。（歐新社）
大批民眾前往邁阿密放春假，不顧宵禁依然在街上歡聚。（歐新社）

儘管警方試圖阻止民眾在海灘飲酒，從德州來度假的學生培瑞斯（John Perez）仍然大剌剌地在沙灘上和朋友們開懷暢飲。培瑞斯說：「爛死了。你知道的，在這裡很好玩，天氣溫和，還有沙灘。」

除了宵禁，連接邁阿密海灘到邁阿密本島的3座橋梁晚間10時至隔天凌晨6時停止開放，只有住戶、工作人員和旅館住客可以進入。

邁阿密20日晚間8時緊急宣布宵禁，警察前往遊客眾多的南海灘驅趕民眾。（歐新社）
邁阿密20日晚間8時緊急宣布宵禁，警察前往遊客眾多的南海灘驅趕民眾。（歐新社）

警方今晚公布的空拍照顯示，邁阿密主要走廊海洋大道（Ocean Drive）在宵禁實施2小時後空無一人。

緊急宵禁令實施後，邁阿密警方在街上強制驅逐聚集民眾。（歐新社）
緊急宵禁令實施後，邁阿密警方在街上強制驅逐聚集民眾。（歐新社）

緊急宵禁令實施後，邁阿密警方在街上強制驅逐聚集民眾。（路透）
緊急宵禁令實施後，邁阿密警方在街上強制驅逐聚集民眾。（路透）

邁阿密海灘春假期間人潮難以管控的情況並不稀奇，但在約13%美國居民已接種疫苗下，今年度假氣氛特別歡樂，大家普遍有種疫情已獲控制的錯覺。

德州來的另一個學生羅布（Jalen Rob）告訴法新社：「你們大家就去接種疫苗嘛，這樣你們就可以來這裡，和我們一樣擁有快樂時光，因為我們已經接種了，寶貝。」

宵禁 德州 疫情

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