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美染疫病故人數突破54萬 興建紀念碑呼聲高漲

中央社／紐約20日綜合外電報導
在有著全球最多、逾54萬人命喪疫情下，美國要求豎立永久紀念碑的呼聲逐漸高漲。圖為民眾18日經過紐約時代廣場。（路透）
在有著全球最多、逾54萬人命喪疫情下，美國要求豎立永久紀念碑的呼聲逐漸高漲。圖為民眾18日經過紐約時代廣場。（路透）

美國即將出現緬懷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故者的紀念碑了嗎？在有著全球最多、逾54萬人命喪疫情下，美國要求豎立永久紀念碑的呼聲逐漸高漲。

法新社報導，自從拜登1月取代川普接任總統，且疫情邁入第2個年頭以來，美國紀念病故者的儀式呈倍數增加，其中大多都透過虛擬方式舉行。

無論是默哀、降半旗還是靜思場地，全美各地幾乎都有這類短暫而莊嚴肅穆的時刻。

從去年9月美國病故人數突破20萬大關時，華盛頓國家廣場（National Mall）插起的2萬面旗幟；近日佛羅里達州居民繫上3萬條緞帶，悼念州內染疫亡故者；到向醫護人員致敬的壁畫，這場疫情連月來已在美國地景上留下一道道印記。

如今疫苗接種工作正如火如荼進行，雖然全美每日病故人數仍遠遠超過千人，總算看到一絲希望的曙光，要求興建永久紀念碑的呼聲也日漸高漲。

共同創辦協會「Covid印記」（Marked by Covid）的厄爾基沙（Kristin Urquiza）說：「我們主張在國家廣場興建永久紀念碑，並提供資金給地方、州和部落政府，讓全美各地都能有紀念場所。」

厄爾基沙於父親去年6月底染疫過世後協助成立Covid印記，她告訴法新社：「很難用言語形容我們存在的這一刻有多麼的悲慘和具有紀念性。」

她點出，美國染疫病歿的總人數，即將超越南北戰爭的62萬人。

厄爾基沙在加州舊金山從事環保工作，據「衛報」報導，她8月曾在民主黨全國代表大會上，將父親染疫過世的責任歸咎在川普身上，說她父親「信任川普，卻賠上了性命」。

對厄爾基沙來說，豎立一座紀念碑並訂定國定假日，「會是療傷過程中重要的一步」。她表示，這也有助確保「我們將事發經過及原因，不經渲染地傳遞給未來世代」。

由於死者人數龐大，疫情也還沒到盡頭，豎立無名紀念碑可能為較實際的作法。但許多受害者家屬不僅希望具名，還希望官方補償。厄爾基沙說：「有必要找到識別每一個亡者的方法，如此一來，這場悲劇才能真正獲得理解。」

美國 疫情 川普

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